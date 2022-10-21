Скопление транспорта на казахстанско-китайской границе: президент поручил ускорить внедрение электронной очереди

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Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил - Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысу.

В целом нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности", - сказал Токаев.

Он отметил, что для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона Жетысу следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли должно стать производство сахара. Два из четырех отечественных сахарных завода находятся в Жетысу. Сокращение площади посевов сахарной свеклы привело к нехватке сырья и простаиванию одного из предприятий. Глава государства поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий завод и при необходимости рассмотреть возможность привлечения новых инвесторов.

Далее президент остановился на вопросах развития промышленности и поддержки бизнеса. Положительно оценив динамику роста промышленной отрасли в регионе, он отметил, что с начала года введено в эксплуатацию 23 объекта.

Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа "Электромарганец". Оба предприятия уникальны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест. Планы обнадеживающие, посмотрим, как будет идти их реализация", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более активного привлечения новых инвесторов в обрабатывающую промышленность, что позволит создать качественные рабочие места. По его мнению, большие перспективы для дальнейшего развития имеются у аккумуляторного завода - одного из системообразующих предприятий области.

Бесперебойная работа данного предприятия напрямую зависит от стабильности и объемов поставок сырья. Ожидается также запуск завода по производству промышленных аккумуляторов. Для обеспечения этих предприятий необходимым количеством сырья нужно ввести полный запрет на вывоз лома свинца из страны", - подчеркнул президент.

Глава государства считает важным привлечение в регион международных транспортно-логистических компаний, учитывая большие транзитные возможности. Для этого действует специальная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота", которая включает в себя сухой порт, логистическую и индустриальную зоны.

Хороший пример - планируемое строительство перегрузочного терминала на станции "Достык", который сможет обслуживать 9 миллионов тонн грузов и 300 тысяч контейнеров в год. Кроме того, нужно решить вопросы по реализации совместного с КНР проекта по строительству индустриального парка Hubei Kelison", - подчеркнул глава государства.

Президент назвал малый и средний бизнес ведущим сектором, определяющим темпы экономического развития и уровень продуктивной занятости. По его словам, государство и дальше будет оказывать поддержку предпринимателям. Глава государства также остановился на развитии цифровых технологий, указав на то, что в Астане и Алматы формируются мощные IT-кластеры. Он считает, что область Жетысу обладает огромным потенциалом в IT-секторе. За счет своих преимуществ в регион можно привлечь множество цифровых номадов. Для этого в первую очередь следует развивать инфраструктуру.

Президент обратил внимание на то, что в регионе необходимо модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство и автомобильную инфраструктуру. 90 процентов населения области Жетысу обеспечены централизованным водоснабжением, однако значительная часть водопроводных сетей уже изношена. 1,2 тысячи километров трубопроводов нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому в качестве одной из главных задач акимату поручено провести поэтапную модернизацию водопроводных сетей в регионе.

Отметив, что голубое топливо доступно только 10% жителей области, Касым-Жомарт Токаев поручил газифицировать ряд населенных пунктов.

Поручаю к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана. Кроме того, необходимо построить газопровод Талдыкорган - Ушарал. Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский и Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек. Поручаю правительству поэтапно профинансировать данный проект. Необходимо ускорить работу по обеспечению газом области Жетысу. При этом стоимость подключения к газовой сети не должна быть слишком высокой для граждан", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах дорожной отрасли. По его словам, ведется строительство трасс Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск и Ушарал - Достык. Компетентным органам поручено взять на жесткий контроль ход работ и в следующем году сдать трассы в эксплуатацию.

Президент напомнил о своей инициативе по открытию в Казахстане филиалов пяти ведущих технических вузов мира. В настоящее время по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета. В вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий.

Как сообщил президент, в текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будет возведено 12 модульных комплексов под медицинские пункты, а до 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева, для улучшения здоровья нации важно последовательно популяризовать детский и массовый спорт. В национальном проекте "Здоровая нация" поставлена задача к 2025 году довести охват граждан, занимающиеся физической культурой и спортом, до 50%. В области Жетысу этот показатель сегодня составляет 34 %.

Чтобы добиться обозначенных целей, требуется развитие спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности. В селах региона нужно строить модульные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые возводятся быстро и малозатратно. В прошлом году в Талдыкоргане открылся современный Олимпийский бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Теперь стоит вопрос развития в области лыжных видов спорта, для которых прекрасно подходят Жетысуские горы. В этой связи поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что акимату области Жетысу необходимо уделить особое внимание развитию туризма.

Также на встрече речь шла об экологической обстановке в области. Обсуждались вопросы загрязнения города Текели отходами свинцово-цинкового комбината. Для недопущения опустынивания земель отмечена важность озеленения побережья Балхаша . По его словам, уполномоченные органы совместно с Китаем должны взять на контроль трансграничный сброс воды в реку Или.

В завершение встречи президент наградил группу жителей области государственными наградами.