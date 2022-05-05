Уволены 106 человек: "Самрук-Казына" отказалась от института советников

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Кадровая оптимизация позволила корпоративному центру "Самрук-Казына" сэкономить более 2 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в СЦК, представляя программу реформ фонда, сообщил председатель правления Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в фонде провели ряд кадровых реформ.

Вдвое сокращено число сотрудников корпоративного центра в Нур-Султане (с 248 до 124 человек), по группе компаний уволены 106 советников, институт советников полностью исключен из оргструктуры. Закрыты все зарубежные представительства фонда: в Лондоне, Пекине, Абу-Даби и Москве. Сменено руководство шести компаний группы "Самрук-Казына", среди которых "КазМунайГаз" и QazaqGaz. Кадровая оптимизация позволила корпоративному центру "Самрук-Казына" сэкономить более 2 млрд тенге", - сообщается на сайте фонда.





Также сообщается, что для обеспечения прозрачности деятельности фонда и предотвращения финансовых и экономических правонарушений подписаны меморандумы о сотрудничестве с Агентством по противодействию коррупции и Агентством по финансовому мониторингу. Усилена роль общественного совета фонда.

В 2022 году фонд повысил заработную плату работникам с акцентом на низкооплачиваемые должности. Зарплата производственного персонала по всем компаниям группы (239 тысяч рабочих и инженеров) выросла от 5% до 48%. С апреля в фонде введен новый порядок закупок. Усилена поддержка казахстанских предпринимателей, устранены барьеры для бизнеса, минимизированы коррупционные риски", - рассказал Саткалиев.

По его словам, в ближайшие 5 - 8 лет "Самрук-Казына" будет позиционировать себя как стратегический холдинг с поэтапным переходом к модели инвестиционного холдинга.

В настоящее время фонд реализует ряд крупных инвестиционных проектов в сфере газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Он также готов вместе с отечественным бизнесом выступить соинвестором крупных инвестиционных проектов, а также предоставлять долгосрочные офтейк-контракты для бизнеса.