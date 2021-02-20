Бензин пополнит перечень биржевых товаров с 1 марта

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал о мерах по расширению перечня биржевых товаров, передает Kazakhstan Today.

В своем ответе на депутатский запрос министр торговли отметил, что в соответствии с пунктом 47 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" за Министерством торговли и интеграции РК закреплено мероприятие "Расширение перечня биржевых товаров (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин, мука) и увеличение объемов биржевых торгов пшеницей.

В рамках исполнения этого пункта ОНП Министерством в МСХ, АЗРК, МИИР, МФ, МНЭ и МЭ (письмом от 24 сентября 2020 года № 06-18/2290-И) направлен проект приказа министра торговли и интеграции РК "О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении перечня биржевых товаров".

Приказ министра торговли и интеграции РК "О внесении изменения в приказ министра национальной экономики РК от 26 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении перечня биржевых товаров" принят от 28 декабря 2020 года № 312-НК. 29 декабря 2021 года приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК.

Приказом предусмотрено дополнение перечня биржевых товаров нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин), мукой и снижение минимального размера пшеницы с 600 тонн до 300 тонн", - сообщил Султанов.

Он добавил, что реализация муки через товарные биржи вводится в действие с 1 июля 2021 года, нефтепродуктов с 1 марта 2021 года. По вопросу снижения минимального размера партий пшеницы до 300 тонн и внесения муки в перечень биржевых товаров с минимальным размером партий в размере 60 тонн поступили позиции ОЮЛ "Зерновой Союз Казахстана", ОЮЛ "Союз зернопереработчиков Казахстана" о последствиях введения этих мер, которые приведут к ухудшению экономического положения мукомольных предприятий и усугубят ситуацию вызвав очередную волну непонимания бизнеса. ОЮЛ "Зерновой Союз Казахстана" обратилось в адрес Министерства относительно отмены приказа, в части исключения из перечня биржевых товаров муки пшеничной 1 сорта.

С учетом позиций вышеуказанных ассоциаций проведен ряд рабочих совещаний с участием МСХ, АЗРК, НПП "Атамекен", а также участников рынка зерна и муки на предмет выработки единого решения и реализации мер, позволяющих максимально вовлечь заинтересовать отечественных производителей, в биржевую деятельность для обеспечения равного доступа всех участников экономической деятельности и формирования прозрачных и рыночных цен на товарных биржах", - сообщил министр.

При этом реализация муки через товарные биржи вводится в действие с 1 июля 2021 года, нефтепродуктов - с 1 марта 2021 года. Необходимостью включения муки в перечень биржевых товаров явились такие факторы как непрозрачность ценообразования, наличие условий, ограничивающих конкуренцию, отсутствие достоверной информации о состоянии рынка муки - начиная от объемов производства, до реальных объемов продаж, включая объемы продаж на внутреннем рынке и объемы экспорта. Отсутствие должного контроля может сказаться на продовольственной безопасности страны. Министр напомнил, что в развитых странах цены формируются исходя из биржевых котировок.

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