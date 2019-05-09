Резервные активы Нацбанка на 1 апреля 2019 года составили $27 млрд

Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Резервные активы Национального банка Казахстана (без учета активов Национального фонда РК) на 1 апреля 2019 года составили $27 млрд, передает Kazakhstan Today.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 апреля 2019 года оценивались в $27,0 млрд, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг", - говорится в сообщении Национального банка РК о предварительной оценке платежного баланса за первый квартал 2019 года.

По предварительной оценке, текущий счет платежного баланса в первом квартале 2019 года сложился с профицитом и составил $0,8 млрд по сравнению с дефицитом в $0,9 млрд в первом квартале 2018 года.

В Нацбанке отметили, что положительное изменение ситуации в текущем счете обусловлено увеличением профицита торгового баланса, который, по предварительным данным, составил $7,1 млрд, увеличившись на 14,4%. Экспорт товаров увеличился на 9,9% и составил $15,0 млрд. Импорт товаров вырос на 6,1% до $7,8 млрд.

Доходы иностранных прямых инвесторов сократились на 16,9%, до $4,8 млрд. При этом более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального банка) по предварительным данным сложился с положительным сальдо в $3,2 млрд, что преимущественно связано с ростом внешних активов резидентов", - добавили в финрегуляторе.

По прямым иностранным инвестициям (ИПИ) чистый приток капитала составил $2,4 млрд. Приток капитала был обеспечен погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями и реинвестированием доходов нерезидентов.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил $4,8 млрд, обеспеченный преимущественно ростом иностранных активов резидентов и сокращением обязательств резидентов в результате погашения ими ранее выпущенных еврооблигаций. Покупки нерезидентами на вторичном рынке краткосрочных нот Национального банка частично скомпенсировали отток капитала по портфельным инвестициям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства