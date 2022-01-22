Объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС вырос на 35,3%

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ТОО "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)" по итогам трудового спора, произошедшего 4-6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По всем пунктам соглашения были достигнуты договоренности и озвучены на очных собраниях с трудовыми коллективами в регионах, сообщает пресс-служба компании

В рамках реализации социальных программ принято решение в том числе об оплате лечения работников, задействованных на производстве, связанном с вредными условиями труда, и членов их семей, а также санаторно-курортного лечения за счет средств работодателя и профсоюзных организаций.

В пресс-службе особо отметили, что компания повышает с января текущего года заработную плату всех категорий работников в среднем на 30-35 %. Принятые решения будут распространены на все компании группы "Казахмыс".