Объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС вырос на 35,3%

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли Евразийского экономического союза вырос на 32,4%. При этом объем казахстанского экспорта в страны союза вырос на 35,3%. Об этом рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах союза: в Казахстане - на 35,3%, России - на 35,2%, Кыргызстане - на 30,4%, Армении - на 27,4%, Беларуси - на 24,8%", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.
По информации комиссии, в январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли составил 65,5 млрд долларов США, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,8% выше доковидного периода января-ноября 2019 года.
Продолжается активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года объем поставок на рынок Союза из Армении увеличился на 29,5%, из России - на 27,3%, Кыргызстана - на 17,3%", - проинформировали в ЕЭК.
Также сообщается, что объем внешней торговли товарами в январе-ноябре 2021 года составил 752 млрд долларов США, в том числе экспорт - 465,9 млрд долларов США, импорт - 286,1 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 42,5%, импорт - на 22,8%.
В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3%, из России - на 45,4%, из Казахстана - на 23% и Армении - на 16,3%", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (28,6%). Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай и Германия.