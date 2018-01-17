Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Подразделение "3М" в России объединяется с подразделениями в странах СНГ в единое подразделение "3М Россия и СНГ", передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в компании, с 1 января 2018 года в компании 3М начинается процесс внутренней интеграции в регионах Западная, Центральная Восточная Европа и Ближний Восток. Подразделения ряда стран войдут в состав более крупных организаций, что обусловлено географическим положением, экономическими, историческими и культурными связями. Подразделение компании 3М в России вошло в состав нового региона "3М Россия и СНГ". Генеральным директором компании в регионе "3М Россия и СНГ" назначен Матс Фриберг. Управляющим директором по странам СНГ назначен Алексей Шулепов.
Три новых региона сформированы в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. 3М Россия и СНГ: включает Россию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
3M Польша и Украина: включает Польшу, Украину и Грузию.
3M Юго-Восточная Европа: включает Грецию (которая ранее входила в состав региона Западная Европа в структуре 3М), Израиль, Румынию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Кипр, Косово, Македонию, Молдавию, Черногорию, Сербию, Словению.
Еще один регион сформирован в Западной Европе - 3M Северные и Прибалтийские страны: включает Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву.
"Мы всегда думаем о развитии, вне зависимости от того, касается ли это наших продуктов, операционной деятельности или нашего непосредственного взаимодействия с клиентами. Текущая реорганизация в Европе и на Ближнем Востоке позволит нам эффективнее использовать наши возможности, чтобы повысить качество предоставляемых услуг, оптимизировать каналы поставок, гарантировать высокий уровень технической поддержки и, таким образом, поддерживать рост бизнеса", - сообщил генеральный директор компании в регионе "3М Россия и СНГ" Матс Фриберг.
Преобразования в 3М проходят поэтапно, они касаются разных аспектов ведения бизнеса: внедрения на глобальном уровне системы управления ресурсами предприятия, развития eCommerce, открытия новых сервисных центров в Европе, крупных сделок по слиянию и поглощению. Данное изменение позволит компании стать еще более динамичной и производительной за счет ряда программ, процессов и организационных нововведений.
Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно совершенствовать жизнь людей по всему миру. Объем продаж 3М в 2016 году составил $30 млрд. За последние пять лет сумма инвестиций компании в научно-исследовательскую деятельность достигла $8,6 млрд. Общее количество патентов 3М, зарегистрированных в мире, превышает 109 000. Продукцию компании можно приобрести в более чем 200 странах мира.
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