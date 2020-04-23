Около 500 км дорог отремонтируют в Алматинской области в 2020 году

Талдыкорган. 22 апреля. Kazakhstan Today - В 2020 году на ремонт и содержание автомобильных дорог выделено 26 420, 499 млн тенге в Алматинской области, сообщили в пресс-службе акимата региона, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах областного значения в 2020 году на ремонт и содержание выделены средства на общую сумму 26 420 ,499 млн тенге, в том числе: из республиканского бюджета - 10 908,961 млн тенге, из местного бюджета - 15 511,538 млн тенге", - говорится в сообщении.

Всего в текущем году планируется отремонтировать 491,6 км дорог.

На сегодняшний день в области начато строительство и реконструкция дорог на 5 участках:

1. Реконструкция автодорог, ведущих к зонам отдыха на Балхашском побережье - 19 км: "Алматы - Оскемен - Лепсы - Актогай", км 0-110, участок км 0-35, общая стоимость - 9 811,152 млн тенге. Срок реализации проекта период 2017-21 г.г. На 2020 год выделено - 3 031,690 млн тенге (РБ - 2 431,690 млн тенге, МБ - 600, 0 млн тенге). Остаточная сумма на 2021 год - 931,633 млн тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "ЖОЛ".

Освоение средств по годам составило 5 847,829 млн тенге, в том числе:

- 2017 год - 0, 992 млн тенге;

- 2018 год - 1 887,117 млн тенге;

- 2019 год - 3 959,720 млн тенге;

2. Реконструкция участка автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района - 12 км, Общая стоимость - 2 609,284 млн тенге. Срок реализации проекта - период 2017-2020 годов. На текущий год выделено - 624,238 млн тенге (РБ - 409,726 млн.тг, МБ - 214,512 млн тенге). Генеральный подрядчик - ТОО "Талдыкорган Жолдары".

Освоение средств по годам составило 1 985,046 млн тенге, в том числе:

- 2017 год - 0,987 млн тенге;

- 2018 год - 986,568 млн тенге;

- 2019 год - 997,491 млн тенге;

3. Реконструкция автодороги "Каракастек-Сураншы батыр", км 0-7 Жамбылского района, общая стоимость - 548,192 млн тенге - 4 км. Срок реализации проекта - период 2019-2020 г.г. На текущий год выделено - 298,192 млн тенге (МБ). Освоение средств в 2019 году составило 250,0 млн тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "ЖОЛ".

4. Реконструкция автодороги "Обход г. Талхиз" Талгарского района, общая стоимость - 1 831,088 млн тенге - 1 км. Срок реализации проекта - период 2019-2021 годов. На текущий год выделено - 663,172 млн тенге. (МБ) Остаточная сумма - 647,916 млн тенге. Освоение средств в 2019 году составило 520,0 млн тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "Есик Жолдары".

5. Строительства надземного пешеходного перехода с разработкой ПСД в районе ст. Шамалган Карасайского района выделено - 280,0 млн тенге (МБ) Срок реализации проекта - период 2019-2020 году. Освоение средств в 2019 году составило 50,0 млн тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "ДСУ-13";

6. Строительства надземного пешеходного перехода на автодороге "Есик - Александровка", км 6 Енбекшиказахского района выделено - 137 млн тенге (МБ). Генеральный подрядчик - ТОО "Компания "АлматыДорСтрой".

Кроме того, на сегодняшний день завершены подготовительные работы и начато строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 11 мостов в Алакольском, Ескельдинском, Жамбылском, Каратальском, Райымбекском районах.

Также, на 28 участках по Алматинской области ведутся работы по среднему ремонту автодорог областного значения. Данным видом работ до конца года планируется охватить 347 км автодорог областного значения и доводим до вашего сведения, что на территории области на данный момент производится содержания автомобильной дороги и текущий ремонт в Талгарском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Панфиловском, Уйгурском и Илийском районах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства