Казахстан вошел в мониторинговый комитет ОПЕК+

Баку. 19 марта. Kazakhstan Today - Состав министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ пополнили Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания комитета, передает Kazakhstan Today.

Комитет покинет Оман. Остаются в нем Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Алжир, пишет ТАСС

Следующее заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на май, оно пройдет в городе Джидда в Саудовской Аравии. Окончательные даты встречи министров и мониторингового комитета ОПЕК+ объявит в ближайшие две недели, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"В апреле принимать решение рано (о продлении сделки ОПЕК+). Поэтому мы посчитали, что встреча в апреле, возможно, не нужна. Но у комитета недостаточно полномочий ее отменить. Встреча, скорее всего, будет отменена. У нас уже есть в графике встреча в Вене 25 июня. Мы также хотели бы созвать следующее заседание в первой половине мая в Джидде. Я думаю, что мы объявим окончательные даты в ближайшие две недели", - сказал аль-Фалех.

На встрече 25 июня мониторинговый комитет ОПЕК+ планирует принять решение относительно уровня добычи нефти во втором полугодии 2019 года.

Комитет рассматривает сценарии развития рынка и на основе этого анализа выносит рекомендации странам ОПЕК+ о необходимых действиях. Работу комитета подкрепляет технический мониторинговый комитет, который представляет министрам текущий анализ рынка и варианты его развития при реализации того или иного сценария.

ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки, а остальные десять участников сделки - на 383 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

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