Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 380,55 тенге за доллар

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,71 тенге, до 380,55 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,55 тенге за доллар (+0,71 тенге), суммарный объем торгов - 114 400 тыс. USD (+20 600 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8320 тенге за рубль (+0,0161 тенге), суммарный объем торгов - 40 000 тыс. рублей (+36 800 тыс. рублей).

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