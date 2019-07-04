Костанай. 3 июля. Kazakhstan Today - Костанайцы стали платить меньше за тепло, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", передает Kazakhstan Today.

"Если в первом квартале 2016 года жители в среднем платили за 1,59 Гкал по 7719 тенге с НДС, то в первый квартал 2019 года - 7600 тенге за примерно одинаковое количество тепла. Получается за три года у нас стоимость снизилась", - сообщил директор ГКП "КТЭК" Аскар Бекпаганбетов.

Согласно предоставленной статистике, ГКП "КТЭК" завершило 2016 финансовый год с убытком 370 млн тенге, 2017 год - с доходом 57 млн тенге, 2018 год - с доходом 30 млн тенге. В теплокомпании считают, что основанием для положительной динамики стал кредит от Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию сетей и работа по уменьшению теплопотерь.

В 2016 году ГКП "КТЭК" был подписан договор с ЕБРР о предоставлении кредита в сумме 3,7 млрд тенге. Эти средства идут на модернизацию тепловых сетей, основных городских котельных -ТЭЦ, №2 и №3, а также цеха малых котельных.

12 июня 2019 года ГКП "КТЭК" сделало первую выплату по кредиту. Всего таких выплат будет 20, по 2 в год.

Напомним, в 2018 году после поручения Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева на заседании Совета безопасности по снижению тарифов на коммунальные услуги была проведена соответствующая работа.

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