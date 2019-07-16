В Казахстане растет спрос на услуги по компьютерному программированию

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане услуги по компьютерному программированию и консультациям выросли за год более чем на треть, передаёт Kazakhstan Today.

"Спрос на услуги по компьютерному программированию, консультационные и прочие в секторе растёт шестой год подряд. За январь–март 2019 года объём услуг достиг уже 46,9 млрд тг, увеличившись за год на 38,7%. Индекс физического объёма к прошлому году составил 133,6%", - сообщают аналитики Finprom.kz .

Государство активно продвигает цифровизацию в РК. Так, в начале июля "Национальные информационные технологии" и АО "Казпочта" запустили на портале eGov.kz сервис оплаты штрафов, пошлин и других платежей с баланса мобильного телефона.

Ещё одна инновация коснётся переписи населения: в 2020 году её проведут электронным образом, на что потребуется около 9 млрд тг.

Кроме того, Казахстан входит в десятку стран, которые приступили к запуску 5G. Пятое поколение мобильной связи по скорости подключения к интернету значительно превосходит 3G/4G/LTE. До конца 2019 года планируется реализовать пилотный проект в трёх мегаполисах РК - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Примечательно, что более двух третей (68%) объёма услуг, связанных с компьютерным программированием, приходится на малые предприятия - 32,1 млрд тенге, а 4,2 млрд тенге - на индивидуальных предпринимателей.

Ещё 5,9 млрд тенге обеспечили крупные предприятия, на средние приходится чуть более 10% - 4,7 млрд тенге.

Заметно сократился объём услуг по компьютерному программированию в сельской местности - сразу на 83,9%, до 119,2 млн тенге, что составляет лишь 0,3% от всего объёма (годом ранее - 2,2%).

Более половины в сфере услуг в секторе приходится на разработку программного обеспечения: 25,6 млрд тенге, рост за год - на 24%.

Также среди наиболее популярных сопровождение программного обеспечения (2,8 млрд тенге, рост почти в 3 раза) и консультационные и практические услуги в области IT (2,5 млрд тенге, что, впрочем, на 6,9% меньше, чем в прошлом году).

"Заметим, что заработная плата специалистов по компьютерному программированию, консультациям и другим сопутствующим услугам значительно превосходит среднереспубликанский уровень: по итогам I квартала текущего года - 342,8 тыс. против 168,5 тыс. тенге", - отмечают эксперты.

Более того, если рост покупательской способности зарплат в целом по стране составил лишь 5,2%, то в секторе он достиг сразу 9,8%.

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