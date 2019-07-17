В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - июне 2019 года вырос на 11,7%

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - июне 2019 года составил 5253,3 млрд тенге, что на 11,7% больше, чем в январе - июне 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - июне 2019 года к январю - июню 2018 года составил 104,3%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщили в комитете по статистике Министерства национальной экономики РК.

По данным ведомства, объем промышленного производства в январе - июне 2019 года составил 14 292,3 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,6% больше, чем в январе - июне 2018 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 2,1%, в обрабатывающей промышленности - на 3,4%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,1%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 8,4%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - июне 2019 года составил 1124 млрд тенге, что больше на 3,8% чем в январе - июне 2018 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - июне 2019 года составил 1433,9 млрд тенге, что больше на 11,1% чем в январе - июне 2018 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе - июне 2019 года составил 105,3%.

Объем грузооборота в январе - июне 2019 года составил 286,2 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 1,5% по сравнению с январем - июнем 2018 года. Объем пассажирооборота составил 141,1 млрд пкм и вырос на 4,5%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - июне 2019 года составил 101,7%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - июне 2019 года составил 107,5%.

Объем розничной торговли за январь - июнь 2019 года составил 4944,3 млрд тенге, или 105,4% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - июнь 2019 года составил 10 689,1 млрд тенге, или 108% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - мае 2019 года составил $37 261 млн и по сравнению с январем - маем 2018 года увеличился на 3,3%, в том числе экспорт - $23 567,3 млн (на 0,5% больше), импорт $13 693,7 млн (на 8,3% больше).





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