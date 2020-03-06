Нацбанк обновил реестр платежных систем

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал на своем официальном сайте обновленный Реестр платежных систем, передает Kazakhstan Today.
Реестр содержит информацию о 16 платежных системах, функционирующих на территории Республики Казахстан.
В связи с прекращением функционирования на территории Республики Казахстан из реестра платежных систем были исключены платежные системы Anelik, Лидер, Интелэкспресс и Blizko.
Платежные системы подразделены в реестре по видам (системно значимые, значимые и иные платежные системы) в соответствии с критериями, установленными законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и на основании показателей критериев значимых платежных систем, утвержденных постановлением правления Национального банка от 31 августа 2016 года №222.
Межбанковская система переводов денег является системно значимой платежной системой. Через данную платежную систему проводятся платежи и (или) переводы денег по денежным обязательствам участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан и (или) валютного рынка Республики Казахстан, а также платежи и (или) переводы денег в целях проведения государственной денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.
К значимым платежным системам по итогам 2019 года отнесены:
- система межбанковского клиринга, посредством которой проводится более 26% розничных платежей в национальной валюте;
- две карточные платежные системы Mastercard и VISA, через которые проходит 64% и 28% (соответственно) от общего объема межбанковских платежей с использованием платежных карточек;
- система международных денежных переводов "Золотая корона", через которую в течение 2019 года проведено 62% переводов физических лиц, осуществленных посредством систем денежных переводов, по Казахстану, за рубеж и полученных из-за рубежа.
Остальные 11 платежных систем отнесены к иным платежным системам.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поручил создать национальную платежную систему. По словам председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, программу развития национальной платежной системы планируют разработать до 1 октября 2020 года.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства