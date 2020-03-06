Нацбанк обновил реестр платежных систем

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал на своем официальном сайте обновленный Реестр платежных систем, передает Kazakhstan Today.

Реестр содержит информацию о 16 платежных системах, функционирующих на территории Республики Казахстан.

В связи с прекращением функционирования на территории Республики Казахстан из реестра платежных систем были исключены платежные системы Anelik, Лидер, Интелэкспресс и Blizko.

Платежные системы подразделены в реестре по видам (системно значимые, значимые и иные платежные системы) в соответствии с критериями, установленными законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и на основании показателей критериев значимых платежных систем, утвержденных постановлением правления Национального банка от 31 августа 2016 года №222.

Межбанковская система переводов денег является системно значимой платежной системой. Через данную платежную систему проводятся платежи и (или) переводы денег по денежным обязательствам участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан и (или) валютного рынка Республики Казахстан, а также платежи и (или) переводы денег в целях проведения государственной денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

К значимым платежным системам по итогам 2019 года отнесены:

- система межбанковского клиринга, посредством которой проводится более 26% розничных платежей в национальной валюте;

- две карточные платежные системы Mastercard и VISA, через которые проходит 64% и 28% (соответственно) от общего объема межбанковских платежей с использованием платежных карточек;

- система международных денежных переводов "Золотая корона", через которую в течение 2019 года проведено 62% переводов физических лиц, осуществленных посредством систем денежных переводов, по Казахстану, за рубеж и полученных из-за рубежа.

Остальные 11 платежных систем отнесены к иным платежным системам.





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