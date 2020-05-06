Регистрация автотранспорта в апреле сократилась почти в 40 раз

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Регистрация автотранспорта в Казахстане сократилась почти в 40 раз в апреле 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

В январе - апреле 2020 года органами адмполиции поставлено на учет 318 438 автотранспортных средств, что на 29,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Из них 296 571 единица пришлась на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 30,4% меньше показателя годичной давности (425 849 единиц). Первичная регистрация транспортных средств составила 21 867 единиц, что на 19,7% ниже аналогичного значения 2019 года (27 221 единица), сообщили в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

По итогам апреля 2020 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 3329 единиц, что ниже прошлогоднего результата в 38,8 раза (129 082 единиц). Из них 3055 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (в 39,4 раза меньше показателя апреля 2019 года)", - уточнили в Союзе.

По результатам 4 месяцев 2020 года на территории Казахстана было зарегистрировано 11 легковых автомобилей на электрической тяге, что аналогично показателю прошлого года.

Свыше двух третей (69%) транспортных средств, повторно зарегистрированных за отчетный период, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (43%, или 127 570 единиц), от 11 до 20 лет - 25,9% (76 941 единица), от 4 до 7 лет - 16,8% (49 759 единиц), от 8 до 10 лет - 9,7% (28 868 единиц), от 1 года до 3 лет - 4,4% (13 102 единицы), в возрасте менее 1 года - 0,1% (331 единица).

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам января - апреля 2020 года зафиксировано в Алматинской области (46 813 единиц), Алматы (36 532 единицы) и Туркестанской области (28 900 единиц). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (27 693 единицы; 21,7%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская (14 060 единиц; 11,0%) и Жамбылская (12 076 единиц; 9,5%) области. Наибольшее число транспортных средств от одного года до трёх лет повторно зарегистрировано в городах Алматы (2685 единиц; 20,5%), Нур-Султане (1804 единиц; 13,8%) и Шымкенте (1234 единицы; 9,4%), заключили в "КазАвтоПроме".

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