Изменился состав совета директоров АО "КазАгроФинанс"

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Изменен состав совета директоров АО "КазАгроФинанс", передает Kazakhstan Today.
Решением единственного акционера от 6 мая 2020 года внесены следующие изменения в состав совета директоров: исключена А. Джуанышбаева - член совета директоров; избран М. Дарибаев - член совета директоров. С учетом внесенных изменений совет директоров АО "КазАгроФинанс" состоит из пяти человек: К. Избастин, С. Мадиев, Е. Тасжуреков, М. Дарибаев, Р. Оразбаев", - сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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