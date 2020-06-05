В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали о реализации госпрограмм по поддержке предпринимательства

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин рассказал о реализации программ по поддержке предпринимательства и отечественного производства, передает Kazakhstan Today.





Принятые государством вынужденные карантинные меры, безусловно, повлияли на финансовое состояние субъектов бизнеса. На сегодняшний день сфера предпринимательства по-прежнему остается движущей силой экономики", - сказал Оразалин.

В целом имеются государственные и региональные программы, как "Дорожной карты бизнеса - 2025" (ДКБ-2025), "Енбек", ЭПВ, "Алматы Бизнес", "Алматы Бизнес-2025", по которым оказывается всесторонняя поддержка субъектов бизнеса. При этом каждая программа имеет свои выгодные условия по видам предпринимательства и отраслевым направлениям.

В рамках ДКБ-2025, поддержка оказывается по инструментам субсидирования и гарантирования займов. Так, при субсидировании конечному заемщику процентная ставка кредита обходится по 6% годовых. При этом для начинающих предпринимателей применяется гарантирование до 85% суммы кредита, для действующих до 50%", - пояснил спикер.

Он отметил, что ДКБ-2025 остается актуальной и самой востребованной в связи с тем, что для субъектов МСБ оказывается поддержка без отраслевых ограничений. Бюджет 2020 года по данной программе составляет 9,7 млрд тенге. С начала года одобрено 65 проектов на сумму порядка 900 млн тенге, с создание 545 рабочих мест. До конца года планируется одобрение 360 проектов - с созданием3 240 рабочих мест.

Оразалин также подчеркнул, что внесены изменения в постановления правительства РК "Об утверждении государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" и "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства", которые должны существенно повлиять на поддержание и развитие МСБ. А именно:

- увеличена сумма кредитования с применением гарантирования на недостающую часть залогов;

- сняты отраслевые ограничения;

- задействованы новые инструменты господдержки (субсидирование МФО, гарантирование заемщиков лизинговых компаний, гарантирование факторинговых операций и банковских гарантий и т.д.).

Также продолжается поддержка предпринимателей в рамках госпрограммы продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", по которой начинающие предприниматели могут получить льготные кредиты до 8 тыс. МРП, по ставке кредитования не более 6% годовых. Средства выдаются на инвестирование - до 5 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.

По программе "Енбек" бюджет составляет 1,9 млрд тенге. С начала года профинансировано 20 проектов на общую сумму 334 млн тенге. До конца года ожидается финансирование 140 проектов, с созданием 545 рабочих мест. Для получения консультаций и финансирования предприниматель может обратиться непосредственно в Банки второго уровня", - уточнил спикер.

Он также рассказал, что в городе успешно реализуются и другие региональные программы. В целях качественного охвата предпринимателей льготным кредитованием, региональные программы "Алматы Туризм", "Алматы Инновации", "Алматы Онім" объединены в одну единую программу под названием "Almaty Business", где ставка кредитования снижена до 7% годовых и расширен перечень ОКЭД для субъектов МСБ.

В рамках реализации региональной программы "Almaty Business" (совместно с "Даму") на 2020 год из средств местного бюджета предусмотрены денежные средства в размере 5 млрд тенге, из средств ФРП "Даму" 5 млрд тенге на паритетной основе. С начала года банками второго уровня профинансировано 9 проектов на сумму 566 млн тенге, в том числе 1 стартовый проект на сумму 60 млн тенге. Для получения консультаций и финансирования предприниматель может обратиться непосредственно в банки второго уровня", - проинформировал глава управления.

Также, продолжается финансирование субъектов бизнеса в рамках программы "Almaty Business - 2025".

Программа реализуется через финансовые институты ТОО "Almaty Finance" и "Almaty MFO". Офисы компаний расположены по адресу: улица Байзакова, 303, 2 этаж, куда непосредственно могут обратиться предприниматели. В рамках региональной программы "Almaty Business-2025" продолжается выдача кредитов на выгодных условиях для субъектов МСБ по 2 и 7% годовых. Объем финансовых ресурсов достаточен", - сообщил Оразалин.

Он также напомнил, что в целях поддержки предпринимателей города в прошлом году акиматом города создан центр поддержки предпринимательства "Qoldau", оказывающий широкий перечень государственных услуг по принципу "одного окна".

На сегодняшний день Центр оказывает помощь предпринимателям начиная от консультации до полного сопровождения проектов. Центр поддержки предпринимательства "Qoldau" расположен по адресу: улица Байзакова, 303, 2-й этаж", - добавил он.

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