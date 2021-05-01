ЕАЭС вступает в фазу постпандемичекского восстановления

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Прошло заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), в ходе которого глава правительства Республики Казахстан Аскар Мамин отметил необходимость формирования повестки постпандемического развития ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наши страны постепенно переходят к фазе посткризисного восстановления. Последовательное наращивание темпов массовой вакцинации, реализуемое нашими странами, позволяет говорить о выходе ЕАЭС из текущего кризиса в краткосрочной перспективе", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами ЕАЭС, восстановление роста в производственной сфере и повышение деловой активности в секторе услуг.

В январе - феврале текущего года взаимная торговля ЕАЭС составила $9 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнили в пресс-службе правительства РК.

Премьер-министр РК подчеркнул необходимость существенного ускорения темпов формирования общих производственных систем, промышленной кооперации, наращивания и концентрации перерабатывающего потенциала ЕАЭС.

Наши страны обладают как человеческим, так и ресурсным потенциалом включиться в усиливающуюся конкуренцию по формированию производств практически по всем стратегически важным видам продукции и услуг, включая батареи для электромобилей, редкоземельные металлы, "новые материалы", продукцию АПК с высокой добавленной стоимостью и т.д.", - сказал он.

Глава кабмина также отметил важность формирования дополнительных источников финансирования проектов промышленной кооперации, в том числе с участием государственных и квазигосударственных средств. В качестве примера привел подписанное 28 апреля соглашение о соинвестировании между фондами прямых инвестиций Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Премьер-министр РК призвал усилить работу по недопущению создания искусственных барьеров для взаимной торговли товарами и услугами, повышению эффективности процедур пересечения границ, обмена данными систем мониторинга и контроля.

В ходе мероприятия был отмечена важность продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках ЕАЭС.

Мамин подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в том числе ростом опасений по поводу надежности сложившихся маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у ЕАЭС есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок и включиться в ранее недоступные для него внешние производственные цепочки.

Указанная динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 году, несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории ЕАЭС по направлению Китай-Европа-Китай составил 64% (511,8 тыс. ДФЭ). За первые три месяца текущего года рост составил уже 133% (147 тыс. ДЭФ)", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в ходе заседания утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Документ направлен на стимулирование опережающего роста промышленного производства государств-членов ЕАЭС на основе потенциала общего рынка, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС, продвижение экспорта совместно произведенных товаров на внешних рынках, переход на новый уровень технологического развития промышленного производства путем совместного стимулирования инноваций и цифровой трансформации промышленности", - рассказали в ведомстве.

Также были рассмотрены вопросы формирования интегрированной космической системы дистанционного зондирования Земли, дальнейшего устранения барьеров во взаимной торговле, порядок регулирования электронной торговли с третьими странами, защиты рынка сельскохозяйственной продукции ЕАЭС от распространения опасных вирусов растений и другие вопросы.

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