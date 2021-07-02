В Аэропорту Алматы планируют создать транзитный узел Центральной Азии

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - На базе аэропорта города Алматы планируют создать транспортный транзитный узел Центральной Азии. Об этом рассказал президент АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсой в ходе встречи с главой Министерства внутренних дел Республики Казахстан Ерланом Тургумбаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с главой МВД РК президент АО "Международный аэропорт Алматы" сообщил о намерениях компании по созданию на базе аэропорта города Алматы региональнго транспортного транзитного узла Центральной Азии и строительству нового пассажирского терминала, соответствующего международным стандартам.

При этом он подчеркнул, что взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах обеспечения безопасности являются приоритетным.

Также стороны обсудили вопросы эффективности видеонаблюдения на прилегающей территории аэропорта.

Тургумбаев отметил, что МВД приветствует готовность руководства международного аэропорта Алматы к совместной работе по выстраиванию эффективной системы правопорядка на этом стратегическом объекте для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных полетов", - рассказали в пресс-службе МВД РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства