Концепцию развития малого и среднего бизнеса утвердили в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Миннацэкономики утвердило Концепцию развития среднего и малого предпринимательства в Казахстане до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробный план действий опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 11 ноября 2021 года.

Концепция определяет видение и цели развития МСП Казахстана до 2030 года, основные принципы и подходы к реализации политики развития МСП, которые основаны на 7 принципах:

справедливое распределение благ и обязанностей;

ведущая роль частного предпринимательства;

честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;

рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;

развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа;

"озеленение" экономики, охрана окружающей среды;

принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

Проект предусматривает создание целостной государственной политики развития МСП, синхронизированной с другими государственными политиками, прямо или косвенно влияющими на МСП, и интегрированной в общую экономическую политику страны.

В целом результаты анализа приводят к выводу о том, что, несмотря на положительную динамику общих количественных показателей, качественных изменений в МСП не наблюдается. Как следствие, количественный рост МСП имеет ограниченное положительное влияние на диверсификацию экономики, реализацию экспортного потенциала и обеспечение устойчивости долгосрочного экономического роста страны", - говорится в документе.

В плане предусмотрены следующие мероприятия:

устранение административных барьеров бизнеса;

контроль цен;

устранение нетарифных барьеров в торговле;

защита прав собственности;

честность правительства;

эффективность судов;

налоговая нагрузка;

вход в бизнес и выход из бизнеса, развитие бизнеса и другие.

Ожидается, что в результате реализации программы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составит к 2030 году 40%.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.