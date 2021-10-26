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Концепцию развития малого и среднего бизнеса утвердили в Казахстане

25.10.2021, 13:34 36775
Концепцию развития малого и среднего бизнеса утвердили в Казахстане
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Миннацэкономики утвердило Концепцию развития среднего и малого предпринимательства в Казахстане до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подробный план действий опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 11 ноября 2021 года. 
 
Концепция определяет видение и цели развития МСП Казахстана до 2030 года, основные принципы и подходы к реализации политики развития МСП, которые основаны на 7 принципах: 
 
  • справедливое распределение благ и обязанностей; 
  • ведущая роль частного предпринимательства;
  • честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;
  • рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;
  • развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа;
  • "озеленение" экономики, охрана окружающей среды; 
  • принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом. 
 
Проект предусматривает создание целостной государственной политики развития МСП, синхронизированной с другими государственными политиками, прямо или косвенно влияющими на МСП, и интегрированной в общую экономическую политику страны.
 

В целом результаты анализа приводят к выводу о том, что, несмотря на положительную динамику общих количественных показателей, качественных изменений в МСП не наблюдается. Как следствие, количественный рост МСП имеет ограниченное положительное влияние на диверсификацию экономики, реализацию экспортного потенциала и обеспечение устойчивости долгосрочного экономического роста страны", - говорится в документе.

 
В плане предусмотрены следующие мероприятия:
 
  • устранение административных барьеров бизнеса;
  • контроль цен;
  • устранение нетарифных барьеров в торговле;
  • защита прав собственности;
  • честность правительства;
  • эффективность судов;
  • налоговая нагрузка;
  • вход в бизнес и выход из бизнеса, развитие бизнеса и другие.
 
Ожидается, что в результате реализации программы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составит к 2030 году 40%.
 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 2350
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались, что цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках росили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах – в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 9586
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 27946
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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