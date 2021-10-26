Концепцию развития малого и среднего бизнеса утвердили в Казахстане

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Подробный план действий опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 11 ноября 2021 года.
Концепция определяет видение и цели развития МСП Казахстана до 2030 года, основные принципы и подходы к реализации политики развития МСП, которые основаны на 7 принципах:
- справедливое распределение благ и обязанностей;
- ведущая роль частного предпринимательства;
- честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;
- рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;
- развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа;
- "озеленение" экономики, охрана окружающей среды;
- принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.
Проект предусматривает создание целостной государственной политики развития МСП, синхронизированной с другими государственными политиками, прямо или косвенно влияющими на МСП, и интегрированной в общую экономическую политику страны.
В целом результаты анализа приводят к выводу о том, что, несмотря на положительную динамику общих количественных показателей, качественных изменений в МСП не наблюдается. Как следствие, количественный рост МСП имеет ограниченное положительное влияние на диверсификацию экономики, реализацию экспортного потенциала и обеспечение устойчивости долгосрочного экономического роста страны", - говорится в документе.
В плане предусмотрены следующие мероприятия:
- устранение административных барьеров бизнеса;
- контроль цен;
- устранение нетарифных барьеров в торговле;
- защита прав собственности;
- честность правительства;
- эффективность судов;
- налоговая нагрузка;
- вход в бизнес и выход из бизнеса, развитие бизнеса и другие.
Ожидается, что в результате реализации программы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составит к 2030 году 40%.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.