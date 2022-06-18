Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.





США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые, мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - подчеркнул глава России.





По словам Путина, согласно западной доктрине, есть одна, пусть и сильная держава, с ограниченным кругом приближенных. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в ее интересах, работают в одну сторону.





Между тем в системе международных отношений существенно возрастает роль динамичных перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать, заявил Путин.





Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, будто время бурных перемен можно пересидеть и переждать. Что якобы все вернется на круги своя, будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящая элита некоторых западных государств как раз и пребывает в такого рода иллюзиях", - заметил российский президент.

По его мнению, Запад упорно цепляется за тени прошлого, полагает, что доминирование в глобальной политике и экономике - величина неизменная.





Наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах так называемого золотого миллиарда. Считают все остальное периферией, своим "задним двором", относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - добавил Путин.





Отсюда, по его мнению, неуемное желание Запада наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться.





Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить". В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России", - резюмировал российский президент.



