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В Кремле прокомментировали планы Казахстана принять ушедшие из России компании

14.07.2022, 20:50 16646
В Кремле прокомментировали планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

 
Напомним, в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину создать благоприятные условия для привлечения в Казахстан иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
 

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Меры по поддержке отечественных фермеров озвучили в Минсельхозе

15.07.2022, 16:20 3081
Меры по поддержке отечественных фермеров озвучили в Минсельхозе
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд тенге планируется реализовать в Казахстане до конца этого года, сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы ведомства, вопрос импортозамещения будет решаться комплексно. 
 

По 6 видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры", - сообщил министр.

 
Для стабилизации цен на внутреннем рынке Минсельхоз совместно с Министерством торговли и интеграции проработает вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках оборотной схемы, в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов. Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов. 
 

Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений", - подчеркнул глава Минсельхоза. 

 
Также Минсельхоз совместно с НПП "Атамекен" планирует выработать подходы для интеграции фермеров с крупными торговыми сетями.
 
Кроме того, планируется увязать разрабатываемую систему субсидирования и льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов. 

Напомним, вчера на расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства.
 

Минэкологии предлагает компенсировать сельхозтоваропроизводителям ущерб от сайгаков

15.07.2022, 16:20 2561
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев предложил рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба от сайгаков, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 

Необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования", - сказал Брекешев в ходе заседания правительства. 

 
Кроме того, по его словам, необходимо провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане для эффективного мониторинга и устойчивого управления ее ресурсами. 
 

В этом году Институт зоологии подавал заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако проект был отклонен. В этой связи, Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим поручить министерствам науки и высшего образования, финансов рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований с этого года", - отметил он. 

 

Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев

15.07.2022, 15:53 4361
Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения страны сахаром будет разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли", - сообщил Карашукеев.

 
В плане предусмотрены: 
 
  • увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель;
  • внедрение водосберегающих технологий полива;
  • развитие семеноводства;
  • техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы;
  • строительство и модернизация сахарных заводов;
  • усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли.
 
Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца, сообщил Карашукеев.
 
Напомним, ранее на расширенном заседании правительства с участием президента глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.
 

В Казахстане поднимут тарифы на комуслуги

15.07.2022, 15:37 5516
В Казахстане поднимут тарифы на комуслуги
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги завершен, во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года, сообщил сегодня на заседании правительства вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он напомнил, что мораторий был введен на 180 дней по поручению президента. 
 

В этой связи скорректированы тарифы более 100 СЕМ, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен. Во 2-м полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года", - сообщил вице-министр. 

 
По его словам, в целях обеспечения баланса интересов потребителей и СЕМ (субъектов естественных монополий), а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры: 

  • контроль целевого использования средств; 
  • совершенствование механизмов жилищной помощи; 
  • индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации. 
 

Собственники рынков будут нести персональную ответственность за организацию торговли - Султанов

15.07.2022, 15:25 4806
Собственники рынков будут нести персональную ответственность за организацию торговли - Султанов
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О реализации поручений президента по обеспечению доступности продуктов питания и продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, Генеральная прокуратура в мае текущего года завершила проверки 122 рынков. По их итогам выявлен ряд системных проблем. Поэтому одна из мер предусматривает усиление ответственности владельцев рынков. 
 
Модернизации деятельности рынков будет проводиться по следующим направлениям: 
 
  1. наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли;
  2. установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам;
  3. создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям. 

Данные нормы включены в законопроект, который находится на рассмотрении мажилиса парламента. Его принятие ожидается в ходе осенней сессии.
 
Султанов также рассказал, почему затянулся запуск национальной товаропроводящей системы. 
 

Реализация проекта затянулась по ряду субъективных и объективных причин. В частности, изменившиеся в январе-феврале условия финансирования проекта потребовали пересмотра уровня обязательства государства в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. Проведены переговоры с консорциумом по пересмотру инструментов финансирования и привлечения в него новых инвесторов. Учитывая замечания главы государства, начата работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы", - сообщил глава Минторговли.

 
Он отметил, что сегодня ведомство рассматривает несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов. Соответствующие подходы будут презентованы президенту до октября текущего года.
 

Аэропорт Петропавловска продан на аукционе с четвертой попытки

15.07.2022, 11:28 9301
Аэропорт Петропавловска продан на аукционе с четвертой попытки
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮЛЯ - С четвертой попытки аукцион по передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа признан состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение о передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление было принято еще в 2019 году. У предприятия многолетние финансовые трудности из-за малого количества обслуживаемых рейсов, однако при этом администрация области не желает развивать аэропорт за счет бюджета и надеется на частные капиталовложения. 
 
Как информирует портал "ПетропавловскNews", победитель аукциона, который пока неизвестен, должен заплатить 2,8 млрд тенге в бюджет, сохранять деятельность предприятия в течение 10 лет, вложить 1,2 млрд тенге инвестиций в течение 10 лет. 
 
Срок доверительного управления по договору составляет 5 лет, после аэропорт могут передать в частные руки уже без дополнительных вложений. При этом оценочная стоимость предприятия равняется 5,6 млрд тенге. 

Напомним, изначально воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Повторно аэропорт пытались продать, сократив цену в 2 раза, до 2,6 млрд тенге, но и в этот раз не нашлось покупателей.
 

О возможном истощении Нацфонда предупредили в Счетном комитете

15.07.2022, 11:23 9476
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета сообщили о систематическом превышении использования средств Национального фонда над поступлениями в него (отрицательные чистые накопления), что обусловлено ежегодным ростом дефицита республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего за всю историю создания Нацфонда (до 2021 года): поступило 62,2 трлн тенге, в том числе 26,5 трлн тенге (42,6%) - инвестдоход от управления с учетом курсовой корректировки; использовано (гарантированные и целевые трансферты, расходы на управление НФ) 34,4 трлн тенге, остаток на конец 2021 года - 28 трлн тенге, следует из заключения к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.
 

На фоне непредсказуемой геополитической ситуации, анонсированного перехода к зеленой экономике и низкоуглеродной стратегии продолжение практики хаотичного расходования накопленных в благоприятный период нефтяных сбережений создает все предпосылки к истощению Нацфонда", - отмечается в документе.

 
Более того, анализ макропоказателей и показателей Нацфонда в долларовом и относительном выражении позволяет увидеть тревожные тенденции, в том числе и сокращение Нацфонда более чем на 40% (за 2015-2021 годы). 
 

Отсутствие ощутимого роста благосостояния населения свидетельствует о недостаточном уровне человекоцентричности при использовании средств Нацфонда (целевого и гарантированного трансфертов)", -подчеркнули в ведомстве. 

 
По данным комитета, с 2012 года увеличивается сумма не только гарантированного и целевого трансферта, но и сумма незапланированного трансферта из Нацфонда (рассчитан как разница между прогнозируемым общим трансфертом в предшествовавших годах и его фактическим значением). 
 
Налицо расходование средств внепланового характера, подчеркнули в СК.
 

Неэффективное прогнозирование макроэкономических показателей и бюджетных параметров даже в средне- и краткосрочных периодах нивелируется выделением средств Нацфонда сверх плана, что не способствует обеспечению сберегательной функции Нацфонда", - говорится в заключении.

 

Розничные цены на бензин и дизтопливо утверждены в Казахстане

15.07.2022, 10:30 10291
Розничные цены на бензин и дизтопливо утверждены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Приказы Министерства энергетики Казахстана об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов вступили в силу 14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказам в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне - 182 тенге за литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.
 

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами", - рассказали в Минэнерго.

 
Предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Улытау - 230 тенге за литр.
 

Проекты приказов были опубликованы на сайте "Открытые НПА" 23 июня 2022 года с возможностью для онлайн-обсуждения до 8 июля 2022 года. Прошли этап согласования с аккредитованными экспертными организациями, а также рассмотрены на общественном совете", - отметили в ведомстве.

 
Приказы будут действовать 180 календарных дней.

В Казахстане прогнозируют дефицит дизельного топлива осенью.
 

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