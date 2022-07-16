О возможном истощении Нацфонда предупредили в Счетном комитете

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета сообщили о систематическом превышении использования средств Национального фонда над поступлениями в него (отрицательные чистые накопления), что обусловлено ежегодным ростом дефицита республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего за всю историю создания Нацфонда (до 2021 года): поступило 62,2 трлн тенге, в том числе 26,5 трлн тенге (42,6%) - инвестдоход от управления с учетом курсовой корректировки; использовано (гарантированные и целевые трансферты, расходы на управление НФ) 34,4 трлн тенге, остаток на конец 2021 года - 28 трлн тенге, следует из заключения к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

На фоне непредсказуемой геополитической ситуации, анонсированного перехода к зеленой экономике и низкоуглеродной стратегии продолжение практики хаотичного расходования накопленных в благоприятный период нефтяных сбережений создает все предпосылки к истощению Нацфонда", - отмечается в документе .

Более того, анализ макропоказателей и показателей Нацфонда в долларовом и относительном выражении позволяет увидеть тревожные тенденции, в том числе и сокращение Нацфонда более чем на 40% (за 2015-2021 годы).

Отсутствие ощутимого роста благосостояния населения свидетельствует о недостаточном уровне человекоцентричности при использовании средств Нацфонда (целевого и гарантированного трансфертов)", -подчеркнули в ведомстве.

По данным комитета, с 2012 года увеличивается сумма не только гарантированного и целевого трансферта, но и сумма незапланированного трансферта из Нацфонда (рассчитан как разница между прогнозируемым общим трансфертом в предшествовавших годах и его фактическим значением).

Налицо расходование средств внепланового характера, подчеркнули в СК.

Неэффективное прогнозирование макроэкономических показателей и бюджетных параметров даже в средне- и краткосрочных периодах нивелируется выделением средств Нацфонда сверх плана, что не способствует обеспечению сберегательной функции Нацфонда", - говорится в заключении.