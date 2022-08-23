В Казахстане с начала года сливочное масло подорожало на 15%

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Республике Казахстан с начала года сливочное масло подорожало на 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам июля 2022 года цены на несоленое сливочное масло выросли на 1,2% за месяц и на 17% за год. При этом удорожание с начала года составило 14,7%", - информирует energyprom.kz.

По данным аналитиков, средняя по РК розничная стоимость несоленого сливочного масла в июле текущего года достигла 3,3 тысячи тенге за килограмм. В разрезе крупных городов цена варьировалась от 2,7 тысячи тенге в Павлодаре до 4,3 тысячи тенге в Атырау.

С начала года сливочное масло заметнее всего подорожало в Мангистауской области: сразу на 29%. Следом идут Шымкент и Жамбылская область, где удорожание составило 26,7% и 26,4% соответственно.

Отмечается, что меньше всего цены выросли в Нур-Султане (на 3%), Алматы (на 5,6%) и Павлодарской области (на 7,2%).

Производство сливочного масла в РК составило 13,9 тысячи тонн за январь-июль текущего года - на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщают эксперты.

При этом годом ранее рост выпуска в секторе в соответствующем периоде составлял сразу 31,9%.

По данным аналитиков, за январь-май 2022 года отечественные маслозаводы обеспечили спрос на сливочное масло на 71% против 83,6% в прошлом году. Производство в соответствующем периоде сократилось на 12% за год (по сравнению с январем-маем 2021-го). Импорт, напротив, вырос сразу на 83,5% за год, что увеличило долю импортеров на рынке с 16,4% до 29%.

Реализация сливочного масла на внутреннем рынке РК выросла на 19,9%, до 12,5 тысячи тонн за январь-май 2022 года. Экспорт за аналогичный период сократился почти в 4 раза, до незначительных 541,5 тонны.