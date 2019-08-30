АГМП просит правительство содействовать организации экспорта угля через КНР

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) просит правительство содействовать в организации перевозок угля из Казахстана через КНР, передает Kazakhstan Today.

Обращение АГМП размещено на сайте ассоциации. Отмечается, что перед угольной отраслью в Казахстане стоит немало проблем как глобального, так и локального характера: волатильность цен на топливо, высокие транспортные издержки, дефицит высококвалифицированных кадров, социальная защита шахтеров, будущее моногородов. Насущный для отрасли вопрос - диверсификация экспорта угля, поиск новых рынков и новых маршрутов.

Сложившимся за последнее десятилетие рынком сбыта казахстанского энергетического угля является европейский рынок. Однако за последние годы в странах Европейского союза были ужесточены экологические требования, сократилась генерация электроэнергии из угля, цена угля в Северо-Западной Европе с начала года упала на 33%. Эти обстоятельства обуславливают необходимость переориентации экспорта казахстанского угля на новые рынки сбыта: в страны Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента, Японию, Южную Корею", - говорится в обращении.

Отмечается, что, учитывая проблемы c доступом к услугам перевалки в морских портах Дальнего Востока РФ, одним из возможных решений задачи по обеспечению экспорта казахстанского угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является организация перевозок через Китай с использованием транзитного коридора из Казахстана в порт Ляньюньган через погранпереход Достык/Алашанкой.

Поэтому АГМП обратилась к правительству с просьбой оказать содействие в проработке с китайской стороной в рамках казахстано-китайской межправительственной комиссии, с участием уполномоченных государственных органов и организаций, правовых, тарифных, технических и технологических вопросов, необходимых для организации перевозок через КНР угля из Казахстана, экспортируемого в страны АТР через порт Ляньюнган.

Также отмечается, что ощутимое влияние на угольную отрасль оказывают железнодорожные тарифы, поскольку для угля железные дороги - это практически безальтернативный вид транспорта. В 2019 году в стране увеличились тарифы на пользование магистральными железнодорожными сетями (МЖС) и услугами железной дороги, а по отдельным экспортным направлениям повышение железнодорожных тарифов вкупе с тарифами на транспортировку угля железнодорожным транспортом в иностранном государстве, сделали экспорт казахстанского угля убыточным. В этой связи АГМП выступает за пересмотр тарифной политики КТЖ с тем, чтобы избежать дальнейшего повышения тарифов на услуги МЖС и локомотивной тяги.

Один из путей сдерживания тарифов, на который указывает АГМП, - использование дохода от транзита при формировании тарифов (по методу "единой кассы"). Другой путь снижения затрат на транспортировку угля и цен на уголь для конечных потребителей на внутреннем рынке страны - стимулирование появления и развития частных железнодорожных перевозчиков.

Примечательно, что частные перевозчики начали работать на отдельных маршрутах с 1 ноября 2018 года в пилотном режиме, в том числе по перевозке угля, и на сегодня имеют собственные локомотивы и вагоны. За короткий срок они уже успели продемонстрировать большую эффективность, достигнув снижения затрат на перевозки до 10% по сравнению с тарифами КТЖ", - подчеркивается в сообщении.

Ассоциация призывает правительство и уполномоченное министерство обратить особое внимание на существующие в угольной отрасли нерешенные проблемы и вызовы, которая она переживает, и принять комплекс адекватных мер.

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