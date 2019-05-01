Автобусы на маршрутах №31 и №81 обновили в Алматы

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города, передает Kazakhstan Today.

Автобусный парк №2 приобрел для обновления маршрутов №31 и №81 низкопольные автобусы марки "Yutong", оснащенные камерами видеонаблюдения и пандусами.

На маршрут №31, между микрорайоном "Казахфильм" и рынком "Барлык", запускается 17 единиц подвижного состава. Для маршрута №81, от улицы Кожабекова до 71 разъезда, предусмотрено 14 автобусов. В связи с обеспечением 100%-ной регулярности движения на маршрутах ожидается увеличение пассажиропотока в два раза.

Как отметил аким Алматы Бауыржан Байбек, благодаря внедрению системы безналичной оплаты и субсидиям созданы рыночные механизмы, позволяющие перевозчикам обновлять подвижной состав. С начала года на дороги мегаполиса выпустили 125 новых автобусов. В этом году планируется приобрести еще более 430 новых единиц общественного транспорта, в том числе 200 новых низкопольных автобусов на газе.

За последние два года автобусный парк города обновлен более чем на 80%, запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршеринга, продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта LRT, напомнили в пресс-службе акимата.

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