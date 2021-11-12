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Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов

11.11.2021, 18:29 53002
Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов
Фото: Акимат Алм обл
ТАЛДЫКОРГАН. 11 НОЯБРЯ - За девять месяцев текущего года в бюджет Алматинской области за счет субъектов малого и среднего бизнеса поступило 144 млрд тенге. Это почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом аким региона Амандык Баталов сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в нашей области действуют более 128 тысяч субъектов МСБ, там обеспечены работой 269 тысяч человек. В рамках действующих программ поддержку получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге", - сказал Баталов.

 
По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет 2 трлн тенге, а их доля в валовом региональном продукте увеличится с 32,4% до 34,3%. 
 
Таким образом, область планирует выполнить задачу главы государства по увеличению данных показателей до 35% уже в следующем году, на 3 года раньше поставленного срока, подчеркнул глава региона. 
 

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В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию и наложен штраф на АО "Астана-РЭК"

11.11.2021, 19:17 47575
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установил несоблюдение АО "Астана - Региональная электросетевая компания" требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба комитета, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.
 

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,42% (ранее действующий тариф - 4,23 за 1 кВт-ч без НДС)", - уточнили в комитете.

 
Кроме того, тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,1% (ранее действующий тариф - 4,63 за 1 кВт-ч без НДС).
 
Вместе с тем АО "Астана-РЭК" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму 2 млн 333 тыс. 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток, проинформировали в пресс-службе комитета.
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания.
 
 
Ранее также сообщалось, что столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установлено несоблюдение АО "Астана- -Энергия" требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях", в результате чего был введен временный компенсирующий тариф, а компания была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 3 млн 267 тыс. 40 тенге, который оплачен субъектом. 
 

Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание

11.11.2021, 17:43 57997
Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание
Фото: KAZLOGISTICS
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в режиме онлайн состоялось общее собрание членов Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В ходе совещания были рассмотрены ход выполнения основных направлений деятельности ЕСТЭЛО в 2021 году, исполнение Плана мероприятий "дорожной карты" по реализации Основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы, применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS. 
 
Кроме того, были рассмотрены проект плана взаимодействия ЕЭК и ЕСТЭЛО на 2022-2023 годы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 1 октября 2019 года, основные направления деятельности ЕСТЭЛО в 2022 году, подготовка к подписанию Меморандума о сотрудничестве между ЕСТЭЛО и Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам.
 

Специальная экономическая зона, объединяющая тюркоязычные страны, будет создана в Казахстане

11.11.2021, 16:42 34912
Специальная экономическая зона, объединяющая тюркоязычные страны, будет создана в Казахстане
Фото: Министерство национальной экономики
ТУРКЕСТАН. 11 НОЯБРЯ - В Туркестанской области Казахстана будет создана специальная экономическая зона TURANSEZ, объединяющая тюркоязычные страны. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между РК и тюркоязычными странами "Общее видение в год 30-летия Независимости", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

TURANSEZ на территории Туркестанской области предполагает формирование промышленно-производственного кластера, который включает переработку продукции АПК, машиностроение, производство электрооборудования, туристский и образовательный кластеры, а также содействие взаимовыгодным торговым отношениям", - сказал Иргалиев. 

 
Министр подчеркнул, что СЭЗ в Туркестане создается по поручению главы государства, данному в ходе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2020 году.
 
Глава МНЭ также подробно рассказал о мерах улучшения инвестиционного климата в Казахстане.
 

Наша страна предоставляет наиболее комфортные налоговые стимулы. Общая ставка по налогам и социальным сборам, по сравнению со странами ЕС и ОЭСР, ниже порядка 10%", - добавил он.

 
Иргалиев подчеркнул, что инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество - на 8 лет. Кроме того, в Нур-Султане функционирует Международный финансовый центр "Астана", работа которого основана на английском праве и создает условия для абсолютно безопасного инвестирования в страну. Совместно с Шанхайской фондовой биржей и NASDAQ запущена Биржа МФЦА. На территории Центра действует благоприятный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой на корпоративный и индивидуальный доход, а также упрощенный визовый режим. Законодательно внедрен новый инструмент поддержки - Соглашение об инвестициях с предоставлением индивидуальных мер поддержки каждому инвестору. 
 

Отмечу, что в нашей стране созданы достаточно благоприятные условия для инвесторов. Предлагаем партнерам из тюркских государств создавать в Казахстане высокотехнологичные совместные предприятия, в том числе с прицелом на рынок стран ЕАЭС с населением более 180 млн человек", - заключил Иргалиев.

 
Министр отметил, что за 30 лет независимости Казахстан привлек $380 млрд прямых иностранных инвестиций, что составляет 70% от общего притока инвестиций в регион Центральной Азии. 
 
В настоящее время, по словам главы ведомства, экономика Казахстана находится на траектории восстановления. По результатам 10 месяцев рост ВВП составил 3,5%. По итогам года прогнозируется достичь 4% роста.
 

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