Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов

Фото: Акимат Алм обл

ТАЛДЫКОРГАН. 11 НОЯБРЯ - За девять месяцев текущего года в бюджет Алматинской области за счет субъектов малого и среднего бизнеса поступило 144 млрд тенге. Это почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом аким региона Амандык Баталов сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в нашей области действуют более 128 тысяч субъектов МСБ, там обеспечены работой 269 тысяч человек. В рамках действующих программ поддержку получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге", - сказал Баталов.

По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет 2 трлн тенге, а их доля в валовом региональном продукте увеличится с 32,4% до 34,3%.

Таким образом, область планирует выполнить задачу главы государства по увеличению данных показателей до 35% уже в следующем году, на 3 года раньше поставленного срока, подчеркнул глава региона.