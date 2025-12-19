18.12.2025, 18:00 50526
"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию
Фото: КазТрансОйл
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане национальный оператор по магистральному нефтепроводу РК "КазТрансОйл" и российская нефтепроводная компания "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год, сообщает пресс-служба
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию Российской Федерации на 2026 год", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Кыргызстан и возобновит транзит в Узбекистан.
новости по теме
18.12.2025, 17:14 54686
В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud
Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития
Рассказать друзьям
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан становится центральным хабом для развития искусственного интеллекта в Евразийском регионе. В стране запускается AI SuperCloud - единая облачная платформа, которая предоставит бизнесу и государственному сектору мощности, необходимые для обучения нейросетей и обработки сверхбольших объемов данных, заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства
До недавнего времени внедрение сложных ИИ-решений требовало от компаний гигантских вложений в дорогостоящее серверное оборудование. Появление AI SuperCloud кардинально меняет правила игры: теперь высокопроизводительные вычисления станут доступны по сервисной модели. Это позволит отечественным стартапам и крупным предприятиям ускорить разработку интеллектуальных продуктов - от систем "умного города" до промышленных ИИ-помощников.
Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития. Банк выделил целевой грант на запуск платформы, рассматривая цифровую инфраструктуру как фундамент современной экономики.
"Мы придаем приоритетное значение проектам цифровой трансформации. Создание AI SuperCloud - это не просто инвестиция в IT, это формирование условий для технологического рывка наших стран. Мы рады, что именно Казахстан становится площадкой для реализации этого проекта, который обеспечит региону необходимый уровень технологической независимости в глобальной гонке ИИ-решений", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Помимо технических преимуществ, проект несет важную миссию по обеспечению цифрового суверенитета. Собственное "супер-облако" позволит хранить и обрабатывать данные внутри региона, создавая безопасную и независимую экосистему для инноваций, которая в будущем объединит разработчиков и ученых всего евразийского пространства.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
18.12.2025, 16:39 57416
Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии
В сфере энергетики флагманским объектом стало строительство ГЭС "Куланак" в Кыргызстане мощностью 100 МВт
Рассказать друзьям
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития перешел от стратегического планирования к масштабному финансированию системных мегапроектов. В 2025 году основные усилия были направлены на укрепление транспортной связанности региона и решение критических проблем водопользования, сообщает корреспондент агентства с итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР.
Водно-энергетический комплекс: технологический ответ дефициту ресурсов
Проблема нехватки воды в Центральной Азии требует не просто инвестиций, а кардинального обновления инфраструктуры. На текущий момент в портфеле профильного мегапроекта уже пять активных инициатив на общую сумму 780 млн долларов.
В сфере энергетики флагманским объектом стало строительство ГЭС "Куланак" в Кыргызстане мощностью 100 МВт. Проект охватывает интересы всего региона, включая Казахстан. Станция станет ключевым звеном в обеспечении региональной безопасности и стабильности энергосистемы.
Параллельно с генерацией банк внедряет современные технологии: совместно с ПРООН запущены системы "цифровой ирригации", чей умный мониторинг позволяет сократить потери поливной воды на 20-30%. Согласно прогнозам экспертов ЕАБР, такая модернизация жизненно необходима, так как без системных вложений уже к 2028 году дефицит воды в регионе может достичь критических 12 км³ в год.
Евразийский транспортный каркас: регион как глобальный хаб
Создание бесшовной логистики между востоком и западом - вторая приоритетная задача банка, в рамках которой сейчас реализуются пять крупных инфраструктурных проектов на сумму более 800 млн долларов.
Особое значение имеют авиаузлы: завершение модернизации аэропорта Алматы и развитие авиаузла в Туркестане позволили Казахстану окончательно закрепить за собой статус главного авиационного хаба Центральной Азии.
Развитие автодорог продолжается через поддержку ключевых артерий, включая БАКАД и международный коридор Европа - Западный Китай. Для цифровой координации всех процессов в 2025 году была запущена "Обсерватория транспортных проектов" - уникальная цифровая карта, объединяющая данные о 325 проектах по всему региону с общим инвестиционным потенциалом свыше 234 млрд долларов.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
18.12.2025, 15:53 60251
Инвестиционный рекорд: ЕАБР вложил в экономику Казахстана $1,5 млрд в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития завершает 2025 год с историческим рекордом: объем инвестиций в казахстанские проекты достиг 1,5 млрд долларов, заявил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства.
Руслан Даленов подчеркнул, что республика остается приоритетным направлением для инвестиций банка.
Примечательна устойчивая динамика роста инвестиций: ежегодно их объем превышает 1 млрд долларов. При этом в 2025 году сумма инвестиций достигла рекордных 1,5 млрд долларов", - сообщил Руслан Даленов.
Всего за последние четыре года банк инвестировал в казахстанские проекты 5,1 млрд долларов.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил системную значимость института.
В 2025 году годовой объем инвестиций немногим превысит 2,6 млрд долларов, что больше собственного капитала банка. Мы являемся лидерами по несуверенному финансированию в регионе, обеспечивая 41% всех таких инвестиций международных банков развития в Евразии", - заявил он.
Особое внимание банк уделяет экологии и цифровизации, включая запуск AI SuperCloud в Казахстане. На сегодняшний день портфель "зеленых" проектов (ВИЭ, водно-энергетический комплекс. - Прим. ред.) достиг 1,6 млрд долларов.
Масштабная деятельность ЕАБР приносит ощутимые дивиденды: проекты банка позволили создать более 44 тысяч рабочих мест, а их вклад в экономику обеспечивает ежегодный прирост выпуска продукции на сумму 14 млрд долларов. Эти результаты стали фундаментом для следующего этапа - в 2026 году Банк отметит 20-летие своей деятельности, подходя к юбилею в статусе ключевого финансового института региона.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
18.12.2025, 15:30 61396
Привлечение инвестиций и повышение прозрачности: сенат одобрил поправки в Кодекс о недрах и недропользовании
Единая платформа недропользования закрепляется как основная цифровая инфраструктура отрасли
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Закон направлен на привлечение инвестиций в геологическую отрасль, повышение прозрачности и эффективности управления недрами", - заявил он.
Также Максим Споткай перечислил основные положения:
- единая цифровая платформа недропользования:
- единая платформа недропользования закрепляется как основная цифровая инфраструктура отрасли;
- автоматизация доступа к недрам для осуществления операций по недропользованию;
- отказ от механизма "первой заявки" и переход к полностью цифровым процедурам;
- объединение данных о геологии, доступных и закрытых территориях, а также мониторинг исполнения лицензионных условий.
- новые подходы к предоставлению прав недропользования:
- расширение применения электронных аукционов, в том числе по прекращенным контрактам и свободным промышленным запасам;
- усиление ответственности участников аукционов, включая ограничения на повторное участие при нарушениях;
- закрепление приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты.
- развитие геологической отрасли и переработки:
- закрепление статуса Национальной геологической службы как национального оператора;
- систематизация и сохранность геологической информации, находящейся в собственности государства;
- создание условий для переработки твердых полезных ископаемых и техногенных минеральных образований с обязательной рекультивацией;
- увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах недропользователей.
18.12.2025, 13:20 68716
Токаев: На Казахстан приходится более 70% торговли Японии с Центральной Азией
В прошлом году этот показатель достиг 2 млрд долларов
Рассказать друзьям
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Токио президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.
Наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана", - сказал Токаев.
Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами достиг 2 млрд долларов, что превышает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии. Также реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях.
Сегодня в ходе встречи с Императором Нарухито мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы", - сообщил президент Казахстана.
Глава государства также подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам.
Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах обеспечения мира и ядерного разоружения как в рамках Организации Объединенных Наций, так и в других международных структур. Казахстан придает особое значение саммиту "Центральная Азия - Япония", который является важным механизмом межрегионального сотрудничества. На предстоящей встрече с премьер-министром госпожой Санаэ Такаичи планируется обсудить ряд вопросов. Эти переговоры призваны углубить политический диалог и активизировать экономические и гуманитарные контакты. Убежден, что наши народы продолжат добиваться новых успехов, а взаимовыгодные отношения будут только крепнуть", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
18.12.2025, 09:57 80186
Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Ожидается, что для этого президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, - энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор, транспорт", - уточнил Руслан Желдибай.
По его информации, со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы, со стороны Японии - Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и др.
Программа визита президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами", - отметил он.
17.12.2025, 11:02 167871
Сужение торгового профицита оказывает давление на платежный баланс и курс - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сужение торгового профицита оказывает давление на платежный баланс и курс. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.
Дефицит текущего счета расширился с (-)$4 млрд за 9 месяцев 2024 года до (-)$7 млрд за 9 месяцев 2025 года в связи с сужением профицита торгового баланса", - сказал глава Нацбанка.
По его словам, экспорт товаров и услуг сократился на 0,7%, до $68 млрд. Сокращение обусловлено снижением экспорта черных и цветных металлов, их руд, а также урана.
Импорт товаров и услуг вырос на 5,5%, до $57,5 млрд. Внутреннее потребление импортной продукции наблюдалось по продовольственным (на 11,8%), инвестиционным (на 8%) и промежуточным товарам (на 9%).
Дефицит баланса доходов сократился на 2,7%, до (-)$17,5 млрд.
17.12.2025, 10:11 131961
Правительство будет регулировать цены на большее количество видов продуктов Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.
Поручаю Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов", - отметил Олжас Бектенов.
Кроме того, он поручил акиматам применять инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары.
За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%, но по отдельным регионам наблюдается рост - Улытау, Акмолинская и Атырауская области. Основная причина по-прежнему из-за увеличения цен на продукты. Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении", - подчеркнул премьер-министр.
Бектенов отметил, что значимый вклад в рост продовольственной инфляции вносят цены на мясо и мясопродукты.
Министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на данную продукцию", - сказал премьер.
Также, по его словам, следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны.
Отмечено, что в целом для снижения инфляционных процессов госорганам надо держать на контроле реализацию программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Как сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции по итогам заседания правительства, перечень социально значимых продовольственных товаров временно расширят до 31 наименования. По его словам, расширение перечня позволит стабилизировать цены в рознице.
Основная задача - сделать доступные цены для населения. Расширение перечня социально значимых продовольственных товаров является временной мерой и направлено на борьбу со спекуляциями. Торговая надбавка не будет превышать 15%, что позволит снизить цены", - отметил он.
В перечень войдут товары повседневного спроса, включая мясо, овощи и другие продукты, наиболее востребованные населением. Итоговый список формируется с участием госорганов и отраслевых ассоциаций и будет опубликован в открытых НПА. Предполагается, что мера может действовать до конца следующего года.
Напомним, в настоящее время в список СЗПТ входят 19 продуктов питания.
Также отметим, что ранее правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Вместе с тем, правительство в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Между тем, на пресс-конференции в правительстве, комментируя поручение президента Казахстана найти сбалансированное решение между интересами бюджета и предпринимателей, вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о принятии оперативных мер для плавного перехода к новому Налоговому кодексу и защиты микро- и малого бизнеса. В частности, предпринимателей этой категории освободят от административной ответственности за непостановку на учет по НДС. Также с 2026 года будет действовать норма о списании пеней и штрафов при уплате основного налогового долга. Кроме того, отменяется камеральный контроль за прошлые периоды - в 2026 году не будут выставляться уведомления и проводиться проверки за 2023-2025 годы. Государственные органы также не станут обращаться в суд с исками о признании сделок недействительными в отношении микро- и малого бизнеса.
По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, все предложения, поступающие от предпринимателей относительно нового Налогового кодекса, можно разделить на две группы - вопросы налоговой политики и налогового администрирования. В части налоговой политики ключевым остается вопрос запрета на вычет по юридическим лицам, работающим со специальными налоговыми режимами. Эта норма, как подчеркнул Амрин, закреплена законодательно и вступает в силу с 1 января 2026 года, изменений по ней не планируется.
При этом вице-министр отметил, что предприниматели, применяющие упрощенный режим, сдают декларации в августе по итогам первого полугодия. После получения отчетности государственные органы проанализируют показатели и сделают соответствующие выводы.
Кроме того, в правительстве отмечают, что повышение НДС не станет причиной резкого роста цен. По их оценке, вклад НДС в инфляцию составит не более 2-3%.
Ранее сообщалось, что по итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.12.2025, 09:03Самолет Алматы - Бангкок совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине 18.12.2025, 09:5777416Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию 18.12.2025, 13:2065946Токаев: На Казахстан приходится более 70% торговли Японии с Центральной Азией 18.12.2025, 11:5161281Для чего акимат зарезервировал 30 земельных участков в Алматы 18.12.2025, 12:0859166Открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Бангкоком 12.12.2025, 10:11355876Взаимная торговля Казахстана с государствами - членами ЕАЭС выросла на 90% 13.12.2025, 10:28354556Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане 12.12.2025, 09:56344916Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц 15.12.2025, 20:22318071В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества 15.12.2025, 11:03300221Новогодние выходные в Кыргызстане планируют продлить до 12 января 05.12.2025, 14:50829321В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки826161Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16755861Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19752851Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25749476В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?