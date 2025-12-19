Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии

Рассказать друзьям

Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ​Евразийский банк развития перешел от стратегического планирования к масштабному финансированию системных мегапроектов. В 2025 году основные усилия были направлены на укрепление транспортной связанности региона и решение критических проблем водопользования, сообщает корреспондент агентства с итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР.





​Водно-энергетический комплекс: технологический ответ дефициту ресурсов





​Проблема нехватки воды в Центральной Азии требует не просто инвестиций, а кардинального обновления инфраструктуры. На текущий момент в портфеле профильного мегапроекта уже пять активных инициатив на общую сумму 780 млн долларов.





​В сфере энергетики флагманским объектом стало строительство ГЭС "Куланак" в Кыргызстане мощностью 100 МВт. Проект охватывает интересы всего региона, включая Казахстан. Станция станет ключевым звеном в обеспечении региональной безопасности и стабильности энергосистемы.





Параллельно с генерацией банк внедряет современные технологии: совместно с ПРООН запущены системы "цифровой ирригации", чей умный мониторинг позволяет сократить потери поливной воды на 20-30%. Согласно прогнозам экспертов ЕАБР, такая модернизация жизненно необходима, так как без системных вложений уже к 2028 году дефицит воды в регионе может достичь критических 12 км³ в год.





​Евразийский транспортный каркас: регион как глобальный хаб





​Создание бесшовной логистики между востоком и западом - вторая приоритетная задача банка, в рамках которой сейчас реализуются пять крупных инфраструктурных проектов на сумму более 800 млн долларов.





​Особое значение имеют авиаузлы: завершение модернизации аэропорта Алматы и развитие авиаузла в Туркестане позволили Казахстану окончательно закрепить за собой статус главного авиационного хаба Центральной Азии.





Развитие автодорог продолжается через поддержку ключевых артерий, включая БАКАД и международный коридор Европа - Западный Китай. Для цифровой координации всех процессов в 2025 году была запущена "Обсерватория транспортных проектов" - уникальная цифровая карта, объединяющая данные о 325 проектах по всему региону с общим инвестиционным потенциалом свыше 234 млрд долларов.









Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".



