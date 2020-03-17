Два предприятия в Индустриальной зоне Алматы отправят своих работников в отпуск с сохранением зарплаты

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В связи с опасностью распространения коронавируса сразу два крупных предприятия в Индустриальной зоне Алматы - ТОО "Tokyo Rope Almaty" и ТОО "Asia Steel Pipe Company" - приняли решение об отправке своих сотрудников в отпуск с сохранением заработной платы на период карантина, передает Kazakhstan Today.

Завод "Tokyo Rope Almaty" отправит сотрудников с 20 марта, "Asia Steel Pipe Company" - уже с завтрашнего дня, с 17 марта 2020 года. Речь идет об отпуске и сохранении зарплаты для 120 человек.

Когда производство возобновится, пока неизвестно. По ожиданиям компаний, они заработают вновь 16 апреля, по окончании введенного в Казахстане режима ЧП.

Простой производства на период карантина, безусловно, нанесет ущерб, однако здоровье наших сотрудников важнее экономических соображений", - комментируют главы предприятий.

Tokyo Rope Almaty" снабжает внутренний рынок селе- и лавинозащитными сооружениями, системами инженерной защиты и другой продукцией по обеспечению безопасности.

ASPC" производит трубы для функционирования газопроводов, нефтепроводов. Завод обеспечивает трубной продукцией рынок Казахстана и ближнего зарубежья.

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