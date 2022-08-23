Двойной сбор при грузовых ж/д перевозках отменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Решение отменить двойной сбор при грузовых железнодорожных перевозках принято в ходе совещания по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса под председательством заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева, передает KASZAKHSTAN TODAY.
Двойной сбор за одну и ту же операцию со стороны перевозчика выявила НПП "Атамекен" совместно с бизнес-сообществом во время ревизии законодательных актов в сфере железнодорожных перевозок.
Через 48 часов после уведомления к десятикратному штрафу за хранение грузов начисляется также сбор за простой вагонов на станционных путях", - сообщили в палате предпринимателей.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов отметил, что до декабря 2022 года будут внесены соответствующие изменения и дополнения в правила перевозок грузов железнодорожным транспортом.
Решение проблемы снизит финансовую нагрузку на отечественных предпринимателей, уверены в НПП "Атамекен". Палата предпринимателей продолжит работу по пересмотру отраслевого законодательства.