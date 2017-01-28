Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на уровне 2,3%, говорится в Макроэкономическом обзоре банка.

По данным ЕАБР, в 2018 году прогнозируется рост ВВП РК на уровне 2,1%, в 2019 году - 2,2%, передает Kazakhstan Today.

Согласно прогнозу банка, индекс потребительских цен на конец 2017 года составит 7%, 2018 года - 6,7%, 2019 года - 6,6%.

Обменный курс национальной валюты к доллару США (средний по году) прогнозируется: в 2017 году - на уровне 330 тенге за $1, в 2018 году - 336 тенге за $1 и в 2019 году - 351 тенге за $1.

В ежеквартальном Макроэкономическом обзоре отмечается, что по итогам прошедшего года страны Евразийского региона продемонстрировали стабилизацию обменного курса, а в ряде случаев и значительное укрепление национальной валюты, несмотря на то, что 2016 год для стран Евразийского банка развития начался непросто. Ключевым достижением прошедшего года стало значительное снижение инфляции, которая в странах ЕАБР на конец 2016 года достигла исторического минимума в 5,8% по сравнению с 12,8% годом ранее. При этом курс на снижение инфляции к новым историческим минимумам вероятнее всего продолжится в 2017 году.

В исследовании говорится, что в 2016 году ситуация с экономическим ростом изменилась в положительную сторону по сравнению с 2015 годом, но выглядит неоднозначно. По итогам года экономический спад в странах ЕАБР замедлился с 3,1% в 2015 году до 0,5% в 2016-м, однако ухудшение экономической динамики наблюдалось в двух из шести стран ЕАБР: Армении и Казахстане. Таким образом, несмотря на вероятный выход стран ЕАБР на положительный рост в 2017 году, перспективы динамичного восстановления экономики в евразийском регионе пока остаются умеренными, в связи с чем одним из ключевых вопросов в экономической повестке дня для стран ЕАБР является поиск новых локомотивов роста. На ежегодной конференции ЕАБР в ноябре 2016 года в Москве участники отметили фактор экономической интеграции как один из наиболее важных с точки зрения улучшения динамики экономики стран региона.

В течение 2017 года наиболее вероятен инерционный сценарий восстановления экономики стран ЕАБР и снижения инфляции на фоне стабилизации внешних условий. Эксперты банка прогнозируют рост экономик ЕАБР на 0,9% с дальнейшим ускорением до 1,5% в последующие два года. При этом сохраняются возможности для дальнейшего ослабления инфляции, которая, по оценкам ЕАБР, снизится с 5,8% в конце 2016 году до 4,6% в 2017 году. Ограничения со стороны спроса, стабилизация обменных курсов и потоков капитала, а также консервативная денежно-кредитная политика в большинстве стран региона будут способствовать продолжению тенденции снижения инфляции, сообщает ЕАБР.

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