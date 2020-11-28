ЕАБР прогнозирует восстановление ВВП Казахстана до докризисного уровня во второй половине 2021 года

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют увеличение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,2% в 2021 году после сокращения на 3,8% в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макроэкономический прогноз на 2021 год.

Страны региона операций ЕАБР подверглись масштабным социальным и экономическим потрясениям в текущем году вследствие пандемии COVID-19. Согласно прогнозу банка, агрегированный ВВП государств-участников снизится по итогам 2020 года на 3,8% после роста на 1,7% годом ранее.

В Армении сокращение экономики составит 6,4%, в Беларуси - 1,5%, в Казахстане - 3%, в Кыргызстане - 7,5%, в России - 4%. В Таджикистане рост экономики замедлится до 4,5%, с 7,5 в 2019 году", - считают специалисты.

По мнению аналитиков, более масштабного сокращения экономик в регионе удалось избежать во многом благодаря мерам государственной поддержки населения и бизнеса.

Наиболее масштабные антикризисные пакеты реализуются в Казахстане и России (около 8,7 и 4,5% ВВП соответственно), которые обладают существенными, по меркам региона, фискальными резервами. По оценкам ЕАБР, это позволит компенсировать в текущем году порядка 2-3% потерь ВВП Казахстана и 1,3-2,3% России.

Специалисты ЕАБР считают, что темпы восстановления экономик стран-участниц банка после потрясений текущего года будут во многом определяться дальнейшим ходом пандемии. Базовый сценарий прогноза ЕАБР основывается на предпосылке о замедлении скорости распространения COVID-19 и смягчении ограничительных мер в мире и странах региона операций банка в первой половине 2021 года. Внешний спрос для государств - членов ЕАБР в 2021 году станет постепенно расширяться. Средняя цена нефти марки Urals в следующем году ожидается на уровне 49 долларов за баррель, после 41 доллара за баррель в 2020 году.

В обзоре отмечается, что смягчение мер социальной изоляции будет способствовать оживлению потребительской и инвестиционной активности в государствах региона операций ЕАБР в 2021 году. Усиление внешнего спроса и рост цен на сырьевые товары окажут поддержку экспорту. Ожидается сохранение в будущем году мягкой денежно-кредитной политики в большинстве стран - участниц банка. Это также позволит поддержать процесс восстановления экономической активности.

Аналитики ЕАБР указывают на ряд факторов, действие которых ограничит темпы восстановления экономической активности в регионе. Базовый сценарий банка предполагает, что санитарные требования будут смягчаться постепенно, а социальное дистанцирование останется атрибутом повседневной жизни как минимум в следующем году. Рост инвестиций окажется слабым на фоне высокой неопределенности. Масштабы поддержки населения и бизнеса мерами налогово-бюджетной политики будут сокращены.

Согласно прогнозу ЕАБР, в 2021 году рост экономики Армении составит 4,9%, Казахстана - 4,4%, Кыргызстана - 3,7%, России - 3,2%, Таджикистана - 6,1%.

Полное восстановление ВВП к докризисному уровню IV квартала 2019 года в будущем году произойдет лишь в Казахстане, где спад по итогам 2020 года оценивается как сравнительно небольшой", - отмечают специалисты.

В Армении, Кыргызстане и России предкризисного объема производства удастся достичь в первой половине 2022 года. Длительность восстановления во многом связана с большими потерями текущего года.

В макропрогнозе отмечается, что рост нефтяных котировок и восстановление интереса инвесторов к рисковым активам по мере ослабления пандемии окажут поддержку валютам стран-участниц в 2021 году. Давление на национальные валюты продолжат оказывать высокие геополитические риски. Средний курс драма к доллару США прогнозируется в 2021 году - около 492, белорусского рубля - 2,61, тенге - 423,8, сома - 83,2, российского рубля - 74,5, сомони - 11,6.

По прогнозу ЕАБР, инфляция в 2021 году замедлится в большинстве государств региона. Темп прироста индекса потребительских цен в Казахстане снизится до 5,3% (с 7,3%), в России - до 3,5% (с 4,2%). Ограничивать рост потребительских цен в странах-членах ЕАБР продолжит сдержанный внутренний спрос. Ожидается постепенное снижение давления на инфляцию со стороны курсов национальных валют и мировых цен на продовольствие.

В макропрогнозе отмечается, что риски для базового сценария прогноза ЕАБР остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения оценок. Если стремительный рост заражений не удастся быстро обуздать, а массовое распространение вакцин затянется, то потери экономического роста окажутся более серьезными, чем заложено в базовый сценарий.

Согласно расчетам ЕАБР, при более медленном восстановлении мировой экономики (в 2 раза по сравнению с базовым сценарием) цена нефти в следующем году составит около 41 доллара за баррель, что практически на 16% ниже уровня, заложенного в базовый сценарий. ВВП России при таком развитии событий потеряет порядка 0,8 процентных пункта роста в 2021 году, а Казахстана - около 0,9 процентных пункта. Курс российского рубля к доллару США может достичь 84 вместо прогнозируемых 74,5 в базовом сценарии, а казахстанского тенге - 486 вместо 423,8.

Опыт десятка мировых экономических кризисов последних ста лет показывает: люди находят способы решать сложные проблемы - и за спадом последует период восстановления. По нашим оценкам, большинство экономик региона операций ЕАБР выйдут на фазу роста в 2021 году. Вместе с тем неопределенность и риски в текущих условиях очень высоки. Странам - участницам банка важно не отказываться от мер государственной поддержки экономики, особенно малого и среднего бизнеса и занятости, тем самым купируя по мере возможности негативные социальные и экономические последствия пандемии. Особую актуальность в будущем году приобретает вопрос выхода на устойчивую траекторию роста при сохранении макроэкономической и долговой устойчивости. Даже при оптимистичном развитии событий повышение долгосрочных темпов экономического роста стран в регионе операций банка потребует реализации государственных мер, направленных на преодоление структурных ограничений", - комментирует макропрогноз главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

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