ЕЭК и Узбекистан подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества

ТАШКЕНТ. 12 ИЮЛЯ - Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович 12 июля провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе рабочего визита в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили уровень взаимодействия и возможности для расширения диалога, углубления и активизации сотрудничества, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия активно сотрудничает с правительством Узбекистана. Для наращивания взаимодействия есть резервы и, главное, - ваша личная, уважаемый господин президент, политическая воля на углубление интеграции", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

ЕАЭС является одним из самых крупных торговых партнеров Республики Узбекистан.

Мы видим перспективу углубления нашего сотрудничества в сфере инвестиций и финансовой политики, миграции, а также по новым направлениям - науке, туризму и здравоохранению, которые постепенно закрепляются в нашей повестке", - сказал Михаил Мясникович.

Он также отметил области, по которым взаимодействие между Узбекистаном как государством - наблюдателем при ЕАЭС с комиссией идет сегодня наиболее интенсивно. Прежде всего это торговая политика, техрегулирование, промышленная кооперация и транспорт.

По мнению председателя коллегии ЕЭК, одним из ключевых драйверов дальнейшего взаимодействия являются инициативы по конкретным направлениям сотрудничества, озвученные ранее президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мы совместно с правительством Узбекистана работаем над реализацией ваших инициатив в ходе майского заседания Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Михаил Мясникович.

Евразийская экономическая комиссия окажет самую активную поддержку в дальнейшем сотрудничестве.

Шавкат Мирзиёев отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Он с удовлетворением констатировал позитивную динамику роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной рабочей группы.

В рамках рабочего визита председателя коллегии ЕЭК в Узбекистан также состоялась встреча с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Стороны озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов, а также реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия Узбекистана со странами ЕАЭС в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.

Также выражена обоюдная готовность к реализации совместных программ по наращиванию промышленной и агропромышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона.

В данном контексте был определен формат дальнейшей работы по упрощению логистических и таможенных процедур, снятию имеющихся барьеров, гармонизации технических регламентов и норм технического регулирования, а также выработке и реализации мер, направленных на упрощение трудовой миграции и перемещения специалистов. Стороны согласовали и подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества в план совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и правительства Республики Узбекистан на 2021-2023 годы.

Обновленный документ станет основой для активизации торгово-экономических связей. В него включены новые направления отраслевого взаимодействия. Это работа по постепенной гармонизации подходов в сфере таможенного сотрудничества (в том числе в части использования навигационных пломб для отслеживания перевозок, других аспектов таможенного транзита), технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм. Также речь идет о сотрудничестве по вопросам цифровизации грузовых транспортных перевозок, климатической повестки, электронной торговли, участии Узбекистана в реализации проекта "Евразийский агроэкспресс" и т.д.

Были рассмотрены различные пути интенсификации бизнес-диалога. Михаил Мясникович, в частности, предложил провести совместное заседание деловых советов ЕАЭС и Республики Узбекистан.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам международной повестки ЕАЭС.

Республика Узбекистан способна играть роль эффективного связующего звена с восточными партнерами для ЕАЭС. Стать мостом между ЕАЭС, инициативой "Один пояс, один путь" и Большим Евразийским партнерством", - отметил председатель коллегии ЕЭК.