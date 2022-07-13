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ЕЭК и Узбекистан подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества

12.07.2022, 20:10 9006
ТАШКЕНТ. 12 ИЮЛЯ - Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович 12 июля провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе рабочего визита в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили уровень взаимодействия и возможности для расширения диалога, углубления и активизации сотрудничества, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК. 
 

Евразийская экономическая комиссия активно сотрудничает с правительством Узбекистана. Для наращивания взаимодействия есть резервы и, главное, - ваша личная, уважаемый господин президент, политическая воля на углубление интеграции", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

 
ЕАЭС является одним из самых крупных торговых партнеров Республики Узбекистан.
 

Мы видим перспективу углубления нашего сотрудничества в сфере инвестиций и финансовой политики, миграции, а также по новым направлениям - науке, туризму и здравоохранению, которые постепенно закрепляются в нашей повестке", - сказал Михаил Мясникович.

 
Он также отметил области, по которым взаимодействие между Узбекистаном как государством - наблюдателем при ЕАЭС с комиссией идет сегодня наиболее интенсивно. Прежде всего это торговая политика, техрегулирование, промышленная кооперация и транспорт.
 
По мнению председателя коллегии ЕЭК, одним из ключевых драйверов дальнейшего взаимодействия являются инициативы по конкретным направлениям сотрудничества, озвученные ранее президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 
 

Мы совместно с правительством Узбекистана работаем над реализацией ваших инициатив в ходе майского заседания Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Михаил Мясникович. 

 
Евразийская экономическая комиссия окажет самую активную поддержку в дальнейшем сотрудничестве.
 
Шавкат Мирзиёев отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Он с удовлетворением констатировал позитивную динамику роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.
 
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной рабочей группы.
 
В рамках рабочего визита председателя коллегии ЕЭК в Узбекистан также состоялась встреча с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.
 
В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Стороны озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов, а также реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия Узбекистана со странами ЕАЭС в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.
 
Также выражена обоюдная готовность к реализации совместных программ по наращиванию промышленной и агропромышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона.
 
В данном контексте был определен формат дальнейшей работы по упрощению логистических и таможенных процедур, снятию имеющихся барьеров, гармонизации технических регламентов и норм технического регулирования, а также выработке и реализации мер, направленных на упрощение трудовой миграции и перемещения специалистов. Стороны согласовали и подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества в план совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и правительства Республики Узбекистан на 2021-2023 годы.
 
Обновленный документ станет основой для активизации торгово-экономических связей. В него включены новые направления отраслевого взаимодействия. Это работа по постепенной гармонизации подходов в сфере таможенного сотрудничества (в том числе в части использования навигационных пломб для отслеживания перевозок, других аспектов таможенного транзита), технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм. Также речь идет о сотрудничестве по вопросам цифровизации грузовых транспортных перевозок, климатической повестки, электронной торговли, участии Узбекистана в реализации проекта "Евразийский агроэкспресс" и т.д.
 
Были рассмотрены различные пути интенсификации бизнес-диалога. Михаил Мясникович, в частности, предложил провести совместное заседание деловых советов ЕАЭС и Республики Узбекистан.
 
Отдельное внимание стороны уделили вопросам международной повестки ЕАЭС.
 

Республика Узбекистан способна играть роль эффективного связующего звена с восточными партнерами для ЕАЭС. Стать мостом между ЕАЭС, инициативой "Один пояс, один путь" и Большим Евразийским партнерством", - отметил председатель коллегии ЕЭК.

 

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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,8%

13.07.2022, 11:56 511
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - За период с января по май 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 9 956,9 млн долларов США, что по предварительным данным больше на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В январе-мае 2022 года экспорт товаров составил 2 929,3 млн долларов США (меньше на 0,9%), импорт – 7 027,6 млн долларов США (на 7,3% больше)", - сообщает Бюро национальной статистики. 

 
Отмечается, что в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,8%, далее следуют Кыргызстан – 3,8%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,1%. 
 

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в 3 раза. При этом, снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 53,4%)", - проинформировали в бюро. 

 
В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и концентратам медным – рост в 17,6 раза. При этом, снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 53,7%). 
 

В Казахстане последние два десятилетия уровень потерь воды остается неблагоприятным

13.07.2022, 10:44 1921
В Казахстане последние два десятилетия уровень потерь воды остается неблагоприятным
Фото:depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - С 2000 по 2020 год Казахстан регулярно терял при транспортировке в среднем около 13% воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ирригационная система в стране унаследована от советской эпохи и остро нуждается в ремонте. Из-за ее плохого состояния вода, текущая по каналам, испаряется или уходит, не достигая полей и огородов", - сообщает energyprom.kz

 
Отмечается, что с наступлением посевного сезона проблема оросительной воды становится особенно острой в южных засушливых регионах Казахстана, где значительная часть населения проживает в сельской местности и занята в АПК.
 
В последние два десятилетия потери воды при транспортировке в Казахстане держались в пределах 11%-16%. Единственным исключением, когда показатели вышли за этот предел, стал 2015 год: тогда, по крайней мере по официальной статистике, потери резко уменьшились до 7%, но в следующем году снова вернулись к прежнему пессимистичному уровню.
 

В то же время данные о потерях воды, представленные в отчете Европейской экономической комиссии ООН, отличаются от тех, что предоставляет Минэкологии. Например, комиссия указала потери воды при транспортировке в РК за 2014 год в размере 2,86 млрд кубических метров, а Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК - 3,06 млрд кубических метров", - заявили аналитики. 

 
Кроме того, оценка потерь со стороны ЕЭК ООН выглядит пессимистичнее, чем по данным Минэкологии. Так, в отчете говорится, что потери воды при транспортировке составляют в среднем около 60% от объемов водопотребления для сельскохозяйственных потребителей, около 40% - для промышленных потребителей и 50% - для коммунальных хозяйств. 
 
Данные о регионах можно получить только из отчета ЕЭК ООН, и самые свежие - за 2014 год. Несмотря на острую актуальность проблемы, более свежие данные МЭГПР РК не предоставляет.
 

Согласно документу ООН, сомнительное "лидерство" по потерям воды удерживает Кызылординская область, характеризующаяся как очень сухая и жаркая зона. С 2011 по 2014 год из-за ухудшения состояния ирригационной системы на эту область приходилось в среднем 40% потерь воды по всей стране (непосредственно в 2014 - 36,4%)", - сообщили эксперты. 

 
Подчеркивается, что, несмотря на то что данные за последние годы не обновлялись, есть основания полагать, что регион по-прежнему страдает от нехватки оросительной воды.
 

В Кызылординской области, где сконцентрировано практически все рисоводство страны, дефицит воды привел к сокращению объема посевов риса на 11 тысяч гектаров. Из-за низкого уровня воды в Сырдарье обеспечивать регион водой с каждым годом становится все труднее", - отметили аналитики. 

 
В тройке антилидеров оказались и еще два южных региона - Алматинская и Жамбылская области (26,5% и 17,7% от потерь воды по Казахстану в 2014 году). Три проблемных региона были "ответственны" за более чем 80% всех потерь по стране. Если прибавить к ним Южно-Казахстанскую область (сегодня - Туркестанская область и город Шымкент), то на эти четыре региона приходилось порядка 90% всех потерь воды при транспортировке. 
 

Казахстан до сих пор не сумел реабилитировать поливную систему, даже несмотря на то, что страна получила как минимум два крупных кредита от Азиатского банка развития (АБР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Оба кредита были направлены на модернизацию ирригационной системы и поддержку эффективного использования воды", - добавили эксперты.

 
Отмечается, что уровень потерь воды в Казахстане не самый критический в регионе. Потери в соседнем Кыргызстане, который часто называют водонапорной башней Центральной Азии, превышают показатели РК сразу вдвое: страна ежегодно теряет в среднем около четверти всей забираемой воды. В России в свою очередь с 2010 по 2020 год, по официальным данным, негативный показатель держался на уровне порядка 11%. 
 
Ранее сообщалось, что обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области.
 

В Казахстане планируют сократить количество сделок, требующих согласования с антимонопольным органом

13.07.2022, 10:28 776
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес Агентство по защите и развитию конкуренции планирует сократить количество сделок, требующих предварительного согласования с антимонопольным органом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации АЗРК, в Казахстане планируется полностью вывести из-под регулирования сделки с некоторыми активами: земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения/части помещений, объекты незавершенного строительства, не имеющие промышленного назначения.
 

По остальным сделкам предлагается существенно повысить пороговые значения, при превышении которых требуется согласие антимонопольного органа", - уточнили в пресс-службе.

 
Кроме того, примерно в 2 раза планируется сократить перечень необходимых документов и оптимизировать процедурные сроки согласования сделок.
 
Также планируется сократить отчетность, предоставляемую в антимонопольный орган субъектами предпринимательства. В частности, это коснется информации о проведенных торгах и закупках.
 

В целом административные барьеры и избыточное государственное регулирование являются системными проблемами, сдерживающими развитие конкуренции в различных секторах экономики. Поэтому основная работа агентства направлена на снижение регуляторной нагрузки на бизнес", - добавили в ведомстве.

 

Казахстанские стройкомпании завышали цены на жилье на 20%

12.07.2022, 16:41 11691
Казахстанские стройкомпании завышали цены на жилье на 20%
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Крупные строительные компании Казахстана, в числе которых Bi Group, "Достык Инвест групп", "Халык билдинг" и другие, завышали цены на жилье на 20%. Об этом говорится в отчете Агентства по защите и развитию конкуренции "О состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности за 2021 год", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выраженные в антиконкурентных согласованных действиях в части установления и (или) поддержания цен на рынке жилья в действиях 15 субъектов рынка (2 по городу Алматы - "Базис-А", RAMS Qazaqstan; 2 по городу Нур-Султану - Bi Group, ТОО "Орда Строй Групп"; 2 по городу Шымкенту - ТОО "Отау Строй", ТОО "Достык Инвест групп"; 4 по Карагандинской области - ТОО "Евразиян Билдинг", ТОО "Проф Инвест", ТОО "Халык билдинг", ТОО "Жилой Фонд"; 3 по Актюбинской области - ТОО "Инвесткомплекс", ПК "Нектар", ТОО "Завод "Светотехника_W"; 2 по ВКО - ТОО "Достар май", 2 группы лиц: ТОО "Service СМУ", ТОО "VK Invest company")", - сообщает АЗРК. 

 
В адрес данных субъектов направлены уведомления об устранении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции и необходимости снижения цен, 14 из которых исполнены. 
 
В отношении ТОО "Орда Строй Груп" по признакам недобросовестной конкуренции проводится расследование.
 

Группа компаний "РАМС-Казахстан" снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15%, или до 90 тысяч тенге за квадратный метр, компанией "Базис-А" снижены цены на жилые комплексы в городе Алматы до 20 тысяч тенге за квадратный метр, BI Group снижены цены на первичное жилье в 51 жилом комплексе в Нур-Султане в среднем на 8%, в Алматы - на 11%, в Шымкенте - на 3%, в Атырау - на 4%", - отметили в агентстве. 

 
Другие застройщики также исполнили уведомления и снизили цены в среднем на 15-20%.
 

В Казахстане растет число сделок купли-продажи жилья

12.07.2022, 11:17 15441
В Казахстане растет число сделок купли-продажи жилья
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В июне количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 019 и по сравнению с маем (30 500) увеличилось на 1,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По количеству сделок лидируют города Алматы и Нур-Султан, 4410 и 3850 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области - 686, сообщает Бюро национальной статистики.
 
В то же время в сравнении с предыдущим месяцем сохраняется спад количества сделок в ВКО (-11%), Атырауской (-9,1%), ЗКО (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.
 
По данным ведомства, казахстанцы все также предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в июне совершено 21 388 сделок. Если обратить внимание на сделки по количеству комнат, в спросе остаются 2-комнатные квартиры, в июне было оформлено 8,2 тысячи 2-комнатных квартир, 1-комнатных - 7,4 тысячи. По индивидуальным домам была оформлена 9631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей. 
 
Отмечается, что количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 42,6%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Атырауской области - -64,8% по сравнению с июнем прошлого года. 

Программу субсидирования ставки вознаграждения по рыночной ипотеке БВУ предлагают в Казахстане.
 

Казахстан включен в список для транзита подсанкционных товаров в Россию и Беларусь

12.07.2022, 10:58 16101
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США и Бюро промышленности и безопасности включили Казахстан в список стран, через которые разрешен транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
В список также вошли Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. 
 
Через эти "пункты перевалки" осуществляется "ограниченный или контролируемый экспорт". При этом товары "могут быть легально экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства других готовых товаров". Дальнейший экспорт в Россию или Беларусь готовых изделий и товаров за счет дополнительных перевалочных пунктов в ряде случаев запрещен, поясняет издание "Власть".
 
К категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", относится техника, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, а также нефтепромысловое оборудование.
 

Российский суд изменил решение о приостановлении деятельности КТК

11.07.2022, 15:45 26866
Российский суд изменил решение о приостановлении деятельности КТК
Фото: ritmeurasia.org
КРАСНОДАР. 11 ИЮЛЯ - Краснодарский краевой суд изменил решение Приморского районного суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе КТК.

 
Напомним, Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней в связи с выявленными экологическими нарушениями на производственных объектах. 
 
КТК обратился в российский суд с просьбой приостановить решение об остановке производства, ссылаясь на то, что АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

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КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко № ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки", - добавили в пресс-службе компании.

 

В Казахстане сформирован единый пул инвестпроектов на сумму более 24 трлн тенге

11.07.2022, 15:27 27731
В Казахстане сформирован единый пул инвестпроектов на сумму более 24 трлн тенге
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В единый пул инвестиционных проектов в Казахстане включены 765 проектов на сумму 24,4 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 306 проектов на сумму 3,2 трлн тенге, из них 40 проектов с участием иностранных компаний. Планируется создать свыше 112 тысяч рабочих мест", - сообщает Министерство национальной экономики РК. 

 
В ведомстве отметили, что за 5 месяцев текущего года значительный рост инвестиций обеспечен в образовании, госуправлении, социальном обеспечении, научной и технической деятельности. Лучшие показатели отмечены в Шымкенте, Алматы и Акмолинской области. 
 
В Миннацэкономики также обозначили ключевые пункты новой концепции инвестиционной политики РК до 2026 года: 
 
1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы
 
Формирование прозрачной и предсказуемой инвестполитики, улучшение правового режима, создание цифровых инструментов продвижения проектов и производителей и др. 
 
2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора 
 
Создание стабильных и необременительных условий для инвесторов, привлечение финансирования со стороны стратегических и розничных инвесторов, интеграция и продвижение казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала, привлечение внешних портфельных инвестиций и др. 
 
3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики 
Упрощение процедур банкротства, проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны, перевод казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА и др.
 

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