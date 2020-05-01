Экспортерам-участникам индустриально-инновационной деятельности возместят 234 млн тенге

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан одобрило возмещение затрат экспортеров на 234 млн тенге. Об этом сообщили на втором заседании Межведомственной комиссии по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности в Министерстве торговли и интеграции, передает Kazakhstan Today.

Были одобрены 17 заявок от 10 компаний на общую сумму 84,6 млн тенге.

Это такие компании, как ТОО "Цин-Каз", ТОО "Проммашкомплект", ТОО "Selena Insulations-Селена Инсулейшнс", ТОО "Кублей", ТОО "Пойма Май Комбинаты", ТОО "АЙ-АР", ТОО "Сервисно-заготовительный центр "АгроТраст", ТОО "Царская Каша KZ", ТОО "Жанторе Саудакент", ТОО "Молпродукт".

По информации пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК, компании занимаются производством и экспортом промышленной, пищевой и сельскохозяйственной продукции: путевое и механическое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; томатная паста, кетчупы, консервированные овощные салаты, огурцы маринованные; мясо, консервная продукция; мука, отруби; молочная продукция. Продукция данных компаний поставляется на рынки России, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Китая.

С текущего года в целях эффективного использования бюджетных средств предприятия берут на себя ряд серьезных обязательств по увеличению таких показателей, как количество рабочих мест, объем экспорта, производительность труда, объемы готовой продукции.

Помимо этого, компании-экспортеры обязуются расширять экспортные рынки сбыта и продвигаться дальше в Беларусь, Украину, Чехию, Болгарию, Польшу, Турцию и Афганистан.

Ранее, по итогам 1-го МВК, были приняты положительные решения по трем компаниям на общую сумму 149,3 млн тенге (ТОО "Кондитерская фабрика "Сауле", ТОО "Обувная фабрика SAMHAT", ТОО "АБИ-Экспорт"). Всего с начала года общая сумма возмещения затрат составила уже почти 234 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Согласно правилам возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению, возмещению подлежит ряд затрат. В частности, это затраты, связанные с продвижением и рекламой товаров за рубежом, участие в выставках, затраты, связанные с регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом и с процедурами соответствия товаров требованиям, техрегламентам и стандартам. А также транспортные затраты.

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