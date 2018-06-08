Экс-директор "Метрополитена" назначен зампредом правления нацкомпании КТЖ

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Экс-директор "Метрополитена" назначен зампредом правления нацкомпании КТЖ07.06.2018
Экономика  18:51
Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Экс-директор КГП "Метрополитен" Айдын Оразханов назначен заместителем председателя правления АО "НК "Казахстан темир жолы", передает Kazakhstan Today.

"Айдын Бейсмолданович Оразханов назначен заместителем председателя правления по корпоративному обеспечению АО "НК "Казахстан темір жолы". Ранее он занимал пост директора КГП "Метрополитен", - сообщили в пресс-службе НК КТЖ.
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