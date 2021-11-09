Эксперты EC и EASA проинспектировали авиационный регулятор Казахстана

НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Эксперты Европейской комиссии и Европейского агентства по безопасности полетов посетили Казахстан с целью изучения работы структуры государственного регулирования авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам инспекций сообщается, что авиационный регулятор страны преуспевает и должен достичь запланированного целевого показателя эффективности ИКАО в 90% в ходе следующего полного аудита Казахстана, который состоится в 2023-2024 годах. Определены сферы для улучшения - это отчетность по расследованию авиационных происшествий и культура беспристрастности. А также организационная и финансовая структуры для поддержания целостности моделей Великобритании и EASA", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации республики Казахстан.
Как сообщили в ведомстве, данная инспекция является внешним обзором Aвиационной администрации Kазахстана, которая является 68 шагом Плана Нации и обеспечивает эффективность реализации модели UKCAA и EASA.
В отчете Европейской комиссии, а также в других проведенных инспекциях ИКАО и TSA США выполнен обзор основных сфер деятельности. Эксперты EC/EASA оценили внедрение предпринимаемых мер со стороны Комитета гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрации Казахстана, а также проведение сертификаций и надзора за эксплуатантами воздушных судов в соответствии с международными стандартами по безопасности полетов", - заявили в пресс-службе.
Были рассмотрены следующие основные области работы КГА, ААК и эксплуатантов:
- организационная структура и ресурсы;
- авиационное законодательство;
- выдача свидетельств авиационного персонала и обучение;
- надзор за эксплуатантами воздушных судов;
- управление безопасностью полетов;
- обучение и стандартизация инспекторского состава.
В отчетах по результатам данных инспекций подробно описаны сферы, в которых ожидается дальнейшая работа для достижения требуемой эффективности.
Важно, что по мере построения модели регулирования для Казахстана, необходимо проводить всестороннюю и независимую экспертную оценку проделанной работы. Такие отчеты важны, поскольку они содержат мнения, что еще необходимо сделать для достижения этапа завершения. В отчетах указывается, что в целом мы движемся в правильном направлении, и мы уверены, что достигнем цели, поставленной президентом для авиационной индустрии страны", - отметил генеральный директор AAK Питер Гриффитс.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следующим шагом будет заключение контракта с Европейским агентством по безопасности полетов в течение следующих трех лет, который включает поддержку со стороны Ирландии в оказании содействия в надзоре за изменениями в отношении перерегистрации парка воздушных судов авиакомпании "Эйр Астана". После плановой проверки со стороны администрации транспортной безопасности США (TSA) весной 2022 года начнется обсуждение вопроса FAA Cat 1.
Ранее сообщалось, что в РК на 70% увеличилось число обслуженных пассажиров в аэропортах - 12,6 млн человек.