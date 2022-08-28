Евразийский межправсовет одобрил перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА. 27 АВГУСТА - На заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25-26 августа, был одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах Евразийского экономического союза.
В ходе встречи глав правительств стран - участниц ЕАЭС в перечень включены 7 проектов государств, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов и укрепление транзитного потенциала в рамках ЕАЭС.
Казахстан внес в перечень проект реконструкции казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту Европа - Западный Китай.
При обсуждении перечень был скорректирован. Сохранены проекты, оказывающие положительный эффект на развитие транзитного потенциала всего Союза", - пояснил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.
Премьер-министры стран-участниц договорились о необходимости дальнейшего развития промкооперации. Евразийской экономической комиссии поручено совместно с правительствами государств - членов ЕАЭС подготовить и представить для рассмотрения Евразийским межправительственным советом в IV квартале 2022 года предложения по механизмам и источникам финансирования.
Промышленная кооперация - одна из основных задач, решению которой мы должны уделять пристальное внимание. Главы государств наших стран неоднократно отмечали необходимость создания условий для развития совместных проектов по выпуску ликвидной продукции. Важно проработать вопросы возможных источников льготного финансирования таких объектов", - прокомментировал итоги дискуссий Жумангарин.
Следующее заседание Межправсовета состоится 20-21 октября в Ереване, сообщает пресс-служба правительства РК.