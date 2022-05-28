Филиалы казахстанских банков планируют открыть в России

Фото: Посольство РК в РФ
МОСКВА. 27 МАЯ - Перспективы развития сотрудничества Казахстана с Уральским регионом России обсудили в Москве посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники встречи обсудили возможность открытия в Свердловской области филиалов казахстанских банков, активизацию работы по выстраиванию новых логистических цепочек с использованием уже имеющейся инфраструктуры, налаживание межрегиональной промышленной кооперации, в том числе релокации. В целях активизации этих процессов осенью 2022 года в Нур-Султане планируются Дни Свердловской области, в рамках которых будут проведены выставки, презентации, бизнес-конференция", - сообщает посольство Казахстана в России.
Замгубернатора Алексей Шмыков также предложил рассмотреть вопросы расширения сотрудничества в сфере образования. В настоящее время в уральских вузах обучаются три тысячи студентов из Казахстана, а когда будет запущен кампус Уральского федерального университета на месте строительства деревни Универсиады, появится возможность увеличения приема иностранных студентов, в том числе из Казахстана.
В Екатеринбурге Ермек Кошербаев принял участие в презентации туристических возможностей Казахстана. Он отметил, что страна обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма - от экологического до делового, и пригласил уральцев в республику", - сообщает пресс-служба посольства.
В ходе поездки посол также встретился с руководителями казахских общественных объединений Свердловской области.
В настоящее время в регионе проживают около 5 тысяч наших соотечественников. Были затронуты волнующие их актуальные вопросы, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты", - сообщается на сайте.
Ожидается, что 4-7 июля 2022 года в Екатеринбурге XII международную промышленную выставку "ИННОПРОМ" посетит высокая делегация правительства РК.
Ожидается участие порядка 200 казахстанских компаний, представляющих все отрасли промышленности страны. Казахстан стал первым государством СНГ, получившим статус страны - партнера выставки "ИННОПРОМ", - проинформировали в посольстве.
Напомним, вчера на заседании Евразийского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в республике будет создан благоприятный режим для российских предпринимателей.