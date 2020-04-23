Финрегулятор проводит внеплановую проверку Tengri Bank

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Финрегулятор проводит внеплановую проверку в АО "Tengri Bank", передает Kazakhstan Today.

В связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью АО "Tengri Bank" в усиленном режиме. Агентством начата и проводится внеплановая проверка по вопросам поступающих обращений от клиентов банка", - сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финрынка.

В ведомстве отметили, что согласно банковскому законодательству Казахстана, обязательства по поддержанию финансовой стабильности банков возложены на крупных участников-акционеров банка. В этой связи, Агентство направило соответствующее требование в адрес крупного акционера банка, которым является Punjab National Bank (PNB), по капитализации Tengri Bank в срок до 30 апреля текущего года.

Согласно требованию, крупному участнику необходимо обеспечить капитализацию в объемах, достаточных для соблюдения пруденциальных нормативов, бесперебойного исполнения платежей и осуществления переводов денежных средств клиентов. Также проводится работа с другими акционерами банка. АО "Tengri Bank" является участником системы обязательного гарантирования депозитов", - проинформировали в пресс-службе.

Также отмечается, что вклады физических лиц в тенге и иностранной валюте, в том числе деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов в рамках утвержденных лимитов.

Punjab National Bank (PNB) - крупнейший акционер АО "Tengri Bank" владеющий 41,64% акций банка. Это второй по размеру активов государственный банк в Индии, основанный в 1895 году и обслуживающий более 110 миллионов клиентов через более чем 11 000 филиалов и офисов. Сумма активов составляет порядка $290 млрд. Доля государства составляет 75,41%.

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