Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Лондон. 24 февраля. Kazakhstan Today - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, передает Kazakhstan Today.

Также краткосрочный рейтинг дефолта эмитента РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "F2", страновой потолок - на уровне "BBB+".

Как напоминает рейтинговое агентство, рост реального ВВП в 2019 году увеличился до 4,5% (2018 год: 4,1%). Fitch прогнозирует, что рост немного замедлится до 3,9% в 2020 году и 4,0% в 2021 году, что выше среднего показателя "BBB" в 2,8% и пятилетнего среднего показателя по Казахстану в 2,9%, что поддерживается текущими инвестициями в 45 млрд долларов США на расширение месторождения на Тенгизе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства