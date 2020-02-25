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Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

24.02.2020, 12:57 6292
Лондон. 24 февраля. Kazakhstan Today - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, передает Kazakhstan Today.
 
Также краткосрочный рейтинг дефолта эмитента РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "F2", страновой потолок - на уровне "BBB+". 
 
Как напоминает рейтинговое агентство, рост реального ВВП в 2019 году увеличился до 4,5% (2018 год: 4,1%). Fitch прогнозирует, что рост немного замедлится до 3,9% в 2020 году и 4,0% в 2021 году, что выше среднего показателя "BBB" в 2,8% и пятилетнего среднего показателя по Казахстану в 2,9%, что поддерживается текущими инвестициями в 45 млрд долларов США на расширение месторождения на Тенгизе. 
 

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