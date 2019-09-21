Fitch присвоило ожидаемый рейтинг планируемым международным облигациям Казахстана "BBB(EXP)"

Лондон. 20 сентября. Kazakhstan Today - Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг "BBB(EXP)" предстоящим облигациям Казахстана, номинированным в евро, в рамках программы эмиссии глобальных среднесрочных облигаций на сумму $10 млрд, передает Kazakhstan Today.





По данным KASE, финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации.





Ожидаемый рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") Казахстана в иностранной валюте "BBB"/прогноз "Стабильный".





Рейтинг облигаций будет чувствительным к каким-либо изменениям долгосрочного РДЭ Казахстана в иностранной валюте.





Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом в сентябре 2019 года.

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