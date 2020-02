Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Лоукостер FlyArystan запускает рейс из Алматы в Петропавловск за 9999 тенге, передает Kazakhstan Today.

Начало полетов стартует 13 марта 2020 года. Продажа билетов от 9999 тенге за перелет в один конец на сайте flyarystan.com открыта прямо сейчас", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что в данный момент во флоте FlyArystan 4 авиалайнера Airbus A320, осуществляющие регулярные рейсы по 12 внутренним маршрутам, а также международное направление Нур-Султан - Москва - Нур-Султан.

Мы надеемся, что сегодняшний запуск нового направления станет лишь стартом ряда маршрутов, которые FlyArystan готова предложить жителям Петропавловска. Мы надеемся, что наше предложение заинтересует местных жителей, которым мы рекомендуем заранее планировать свои путешествия и бронировать билеты на сайте flyarystan.com по самым доступным ценам прямо сейчас", - прокомментировал финансовый директор авиакомпании Алим Шалбаев.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан. По мнению Kazakhstan Growth Forum 2019, первый казахстанский лоукостер был признан сделкой года в номинации The Best Deal of the Year.

