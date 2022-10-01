Геологические изыскания начнут проводить в Абайской области

СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - О необходимости начать масштабные геологические изыскания в Абайской области высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых", - предполагает глава государства.
Президент убежден, что развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места.
Вместе с тем Токаев подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма.
Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли", - отметил он.
Также он напомнил, что в Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с домом-музеем великого Абая расположен памятный знак "Центр Евразийского континента".
Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и для зарубежных туристов", - сказал Токаев.
Он обратил внимание, что Семей, как один из исторических центров страны, должен стать образцом бережного отношения к культурному достоянию.
После создания области город будет активно развиваться", - убежден президент.
Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры.
В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", - добавил Токаев.