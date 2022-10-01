Геологические изыскания начнут проводить в Абайской области

АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за август мука подорожала еще на 4%, за год - на 40%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц - это один из самых высоких показателей месячного удорожания муки с 2011 года. Более того, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май текущего года - на 7,5% и 6,8% соответственно", - сообщает Energyprom.kz .

Среднемесячное повышение цен на муку с 2011 года по 2021 год составляло 0,8%. Однако в текущем году по итогам января-августа мука дорожала в месяц в среднем уже на 4%.

В региональном разрезе по итогам августа 2022 года самый высокий месячный рост цен на муку был отмечен в Павлодарской (на 12,8%), Жетысуской (на 12,4%) и Западно-Казахстанской (на 11,9%) областях. Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.

Что касается более долгосрочной динамики, то по итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрем прошлого года, а за год - сразу на 41,4%. Оба показателя являются самыми высокими за все время.

По итогам семи месяцев реализация муки на внутреннем рынке РК упала на 21%, а то время как экспорт увеличился на 25%.

Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-август текущего года составило 2 млн тонн - на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее объем производства показал спад на 3,8%.

Чуть более 1,9 млн тонн выпущенной в секторе продукции пришлось на пшеничную или суржиковую муку, 138,9 тысячи тонн - на смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 7,4 тысячи тонн - на растительную муку мелкого и грубого помола.

За январь-июль текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку мелкого помола из зерновых культур на 98,9% против 99,6% в аналогичном периоде прошлого года. Объем производства в этом периоде сократился на 1,2% за год, в то время как импорт вырос в 2,5 раза, но лишь до 18,8 тысячи тонн.

Экспорт в свою очередь увеличился на 24,9%, составив за январь-июль 2022 года 935,3 тысячи тонн, а объем реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократился на 20,5%, до 757,5 тысячи тонн.