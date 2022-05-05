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Геологическую систему KAZNEDRA для инвесторов планируют внедрить в Казахстане

04.05.2022, 13:24 26696
Геологическую систему KAZNEDRA для инвесторов планируют внедрить в Казахстане
Фото: oreanda.ru
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В правительстве рассмотрели перспективы развития геологической отрасли и создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минэкологии, Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП, сообщает пресс-служба главы правительства.
 

Необходимо постоянно проводить работу по поиску и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Именно поэтому геология играет очень важную роль в данном вопросе. Для развития геологии введено облегченное лицензирование для поиска твердых полезных ископаемых. Созданы условия для небольших геологоразведочных компаний", - подчеркнул на заседании премьер-министр Алихан Смаилов. 

 
По его мнению, максимальное изучение территории страны, исключение административных барьеров позволит активно содействовать развитию добывающих отраслей и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. 
 
Смаилов особо отметил необходимость создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, которая упростила бы доступ инвесторов к геологической информации. 
 
Разработать и внедрить платформу KAZNEDRA поручено Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики и индустрии. 
 
Также, по словам премьер-министра, требуется своевременная актуализация программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики и экологии поручено в месячный срок включить в программу всю территорию республики, доступную для недропользования.
 
Глава правительства также поручил упростить процедуры продления действующих контрактов на недропользование, выработать конкретные меры по снижению административных барьеров, а также оцифровать данную государственную услугу. 
 
На заседании Смаилов также поднял вопрос загрязнения крупного и уникального месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Министерству энергетики поручено проработать вопросы ограничения недропользования в пределах границ данного месторождения воды, а Министерству экологии - усилить мониторинг наличия и состояния всех подземных вод в республике.
 
В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что для развития геологической науки и обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли в Казахстане создана Национальная геологическая служба. Предусмотрено направление "Развитие геологической отрасли" в рамках национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".
 

В настоящее время проводится геологическое доизучение площадей, геолого-минерагеническое и глубинное геологическое картирование. К 2026 году изученность территории Казахстана увеличится на 680 тысяч квадратных километров и будет доведена до 2,2 млн квадратных километров", - сообщил Брекешев. 


Ранее сообщалось, что казахстанские месторождения выставят на аукцион.
 

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Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

05.05.2022, 19:13 641
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
Фото: Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - 5 мая состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
На заседании обсуждалось выполнение в марте странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр./сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. 
 
Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1,655 млн барр./сутки.
 
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
 

Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана

05.05.2022, 15:36 3626
Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - На фоне осложнения геополитической ситуации в мире Казахстану необходимо искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста. Вместе с тем высокая базовая ставка сдерживает кредитование экономики, считает спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня в ходе заседания сената Ашимбаев отметил, что уровень кредитования экономики в РК составляет 25% от ВВП. При этом во многих развивающихся странах этот показатель составляет порядка 60-70%. А в Сингапуре, Корее и ряде европейских стран - 150%. 
 

Мы в последние годы сжимаем кредитование экономики. На это работает и высокая процентная ставка - порядка 14%. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм у правительства для сдерживания инфляции. Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с высокой базовой ставкой не сможем развивать нашу экономику. Дальше как нам адаптироваться к этой ситуации?" - сказал спикер.

 
Он также обратил внимание, что Казахстан уже несколько лет сохраняет высокую базовую ставку. При этом одновременно рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки для бизнеса из республиканского бюджета.
 

С одной стороны - банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке. С другой стороны, мы берем государственные деньги и субсидируем процентную ставку для МСБ. Только по линии фонда "Даму" 170 млрд тенге в этом году выделяем. Крупный бизнес субсидируется де-факто через Банк развития Казахстана. Таким образом, получается, мы держим высокую процентную ставку, одновременно идут расходы из госбюджета на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся. Самое любопытное, похоже, что эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня. Меньше риски, меньше ответственности", - подчеркнул Ашимбаев.

 

В Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа

05.05.2022, 12:32 6866
В Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Приказом исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года № 138 утверждены базовые ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК. Он вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа
в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники

Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Базовая ставка
Коэффициент
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
С рабочим объемом двигателя:
До 1 000 см3
50 МРП
1,5
От 1 001 см3 до 2 000 см3
50 МРП
3,5
От 2 001 см3 до 3 000 см3
50 МРП
5
Свыше 3 001 см3
50 МРП
11,5
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
Полной (технически допустимой максимальной) массой:
До 2,5 тонн
50 МРП
3,5
От 2,501 тонн до 3,5 тонн
50 МРП
7,5
От 3,501 тонн до 5 тонн
50 МРП
7,5
От 5,01 тонн до 8 тонн
50 МРП
8
От 8,01 тонн до 12 тонн
50 МРП
9,5
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
10,5
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
20,5
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
50 МРП
11
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
С рабочим объемом двигателя:
До 2 500 см3
50 МРП
4
От 2 501 см3 до 5 000 см3
50 МРП
8
От 5 001 см3до 10 000 см3
50 МРП
10,5
Свыше 10 001 см3
50 МРП
13,5
4. Тракторы
С номинальной мощностью двигателя:
До 60 л.с.
50 МРП
2
От 61 л.с. до 130 л.с.
50 МРП
5,5
От 131 л.с. до 220 л.с.
50 МРП
17
От 221 л.с. до 340 л.с.
50 МРП
29
От 341 л.с. до 380 л.с.
50 МРП
29
Свыше 380 л.с.
50 МРП
40
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные
С номинальной мощностью двигателя:
До 160 л.с.
50 МРП
9
От 161 л.с. до 220 л.с.
50 МРП
23
От 221 л.с. до 255 л.с.
50 МРП
32
От 256 л.с. до 325 л.с.
50 МРП
38
От 326 л.с. до 400 л.с.
50 МРП
38
Свыше 400 л.с.
50 МРП
45
 
Ставки утилизационного платежа можно посмотреть здесь.

В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора.
 

Назначены новые руководители "АлматыЭнергоСбыт" и Экибастузской ГРЭС-1

05.05.2022, 11:07 8321
Назначены новые руководители "АлматыЭнергоСбыт" и Экибастузской ГРЭС-1
Фото: esalmaty.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Решением совета директоров АО "Самрук-Энерго" назначены новые руководители ТОО "АлматыЭнергоСбыт" и ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", сообщили в пресс-службе организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы, генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назначен Едил Копенов. 
 
Последняя должность: генеральный директор ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".
 
Также решением совета директоров генеральным директором ТОО "Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" назначен Ержан Ертаев.
 
Последняя должность: руководитель аппарата председателя правления АО "Самрук-Энерго".
 

Фонд развития промышленности получит 100 млрд тенге на льготное автокредитование 6 мая

04.05.2022, 16:41 22921
Фонд развития промышленности получит 100 млрд тенге на льготное автокредитование 6 мая
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - 6 мая Фонд развития промышленности получит 100 миллиардов тенге, которые направят на льготное автокредитование. Об этом на брифинге в правительстве заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позднее эти средства должны поступить непосредственно на счета банков, сообщает "Хабар 24". 
 
По словам министра, средств должно хватить на кредитование покупки 10 тысяч автомобилей. В настоящее время стороны заняты подписанием необходимых документов. 
 
Сколько времени потребуется на это и когда казахстанцы уже смогут приобрести авто на льготных условиях, министр ответить затруднился, заявив, что с каждым банком вопрос прорабатывается индивидуально.
 

Уволены 106 человек: "Самрук-Казына" отказалась от института советников

04.05.2022, 14:21 25471
Уволены 106 человек: "Самрук-Казына" отказалась от института советников
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Кадровая оптимизация позволила корпоративному центру "Самрук-Казына" сэкономить более 2 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в СЦК, представляя программу реформ фонда, сообщил председатель правления Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в фонде провели ряд кадровых реформ. 
 

Вдвое сокращено число сотрудников корпоративного центра в Нур-Султане (с 248 до 124 человек), по группе компаний уволены 106 советников, институт советников полностью исключен из оргструктуры. Закрыты все зарубежные представительства фонда: в Лондоне, Пекине, Абу-Даби и Москве. Сменено руководство шести компаний группы "Самрук-Казына", среди которых "КазМунайГаз" и QazaqGaz. Кадровая оптимизация позволила корпоративному центру "Самрук-Казына" сэкономить более 2 млрд тенге", - сообщается на сайте фонда.


Также сообщается, что для обеспечения прозрачности деятельности фонда и предотвращения финансовых и экономических правонарушений подписаны меморандумы о сотрудничестве с Агентством по противодействию коррупции и Агентством по финансовому мониторингу. Усилена роль общественного совета фонда.
 

В 2022 году фонд повысил заработную плату работникам с акцентом на низкооплачиваемые должности. Зарплата производственного персонала по всем компаниям группы (239 тысяч рабочих и инженеров) выросла от 5% до 48%. С апреля в фонде введен новый порядок закупок. Усилена поддержка казахстанских предпринимателей, устранены барьеры для бизнеса, минимизированы коррупционные риски", - рассказал Саткалиев.

 
По его словам, в ближайшие 5 - 8 лет "Самрук-Казына" будет позиционировать себя как стратегический холдинг с поэтапным переходом к модели инвестиционного холдинга.
 
В настоящее время фонд реализует ряд крупных инвестиционных проектов в сфере газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Он также готов вместе с отечественным бизнесом выступить соинвестором крупных инвестиционных проектов, а также предоставлять долгосрочные офтейк-контракты для бизнеса.
 

В Минэкологии заявили о скором истощении месторождений в Казахстане

04.05.2022, 11:53 28671
В Минэкологии заявили о скором истощении месторождений в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что при нынешнем уровне добычи запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены в ближайшее время, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. При нынешнем уровне добычи без соответствующего восполнения запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе", - заявил министр.

 
Согласно прогнозу к 2025 - 2040 годам будут отработаны несколько крупных месторождений в Восточном Казахстане, которые являются градообразующими и влияют на экономику региона. Это месторождения Орловское, Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное.
 

Объем государственных вложений в 2020 - 2022 годах составил всего 30 млрд тенге. При этом в последние годы наблюдается увеличение государственных инвестиций. Однако Казахстан характеризуется низким показателем госинвестиций в геологоразведку на один квадратный километр. Он составляет 11 долларов. Для сравнения: в Австралии - 167 долларов, в Канаде - 203 доллара", - проинформировал Брекешев.

 

Премьер-министр поручил до 2025 года 100% населения обеспечить питьевой водой

04.05.2022, 10:36 30066
Премьер-министр поручил до 2025 года 100% населения обеспечить питьевой водой
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение до 2025 года обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обеспечение городов и сел качественной питьевой водой - это одна из самых важных задач. До конца 2025 года 100 % населения должно быть обеспечено чистой питьевой водой", - сказал Смаилов.

 
Премьер отметил, что акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все эти работы должны быть профинансированы в приоритетном порядке.
 

Мы знаем, что некоторые проекты по строительству групповых водопроводов реализуются годами. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Из 10 долгостроев уже 7 сданы в эксплуатацию. Остальные 3 долгостроя будут сданы в текущем году", - проинформировал глава кабмина.

 
По его словам, во многом это следствие некачественной разработки проектной документации и последующее удорожание проекта, споры между заказчиком и подрядными организациями, отсутствие координации. 
 

При реализации новых проектов необходимо учесть подобные факты и обеспечить своевременное достижение поставленных задач", - подчеркнул Смаилов.

 
Глава правительства поручил по итогам текущего года обеспечить население качественной питьевой водой в селах на уровне 94,7%, в городах - 98,5%.
 

В этой связи поручаю акиматам регионов в ускоренном порядке актуализировать комплексные планы водоснабжения, а по аварийным водопроводам - принять незамедлительные меры по их ремонту", - сказал он.

 
Также он отметил, что в рамках реализации региональной политики по водоснабжению акиматам Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей в 2023 году необходимо завершить поисково-разведочные работы и разработку проектно-сметной документации. 
 

Для обеспечения надлежащей эксплуатации вновь созданной и действующей инфраструктуры водоснабжения, министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов утвердить единые требования к эксплуатирующим организациям, осуществляющим водоснабжение в селах", - добавил премьер-министр.

 
Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что по итогам прошлого года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах 98,1% и в селах 93%, сообщает пресс-служба правительства.
 
Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. 100% доступ к услугам водоснабжения имеют городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей. 
 
По словам Ускенбаева, в текущем году на обеспечение водоснабжением из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года довести доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения.
 

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