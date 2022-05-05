Геологическую систему KAZNEDRA для инвесторов планируют внедрить в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В правительстве рассмотрели перспективы развития геологической отрасли и создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минэкологии, Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП, сообщает пресс-служба главы правительства.

Необходимо постоянно проводить работу по поиску и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Именно поэтому геология играет очень важную роль в данном вопросе. Для развития геологии введено облегченное лицензирование для поиска твердых полезных ископаемых. Созданы условия для небольших геологоразведочных компаний", - подчеркнул на заседании премьер-министр Алихан Смаилов.

По его мнению, максимальное изучение территории страны, исключение административных барьеров позволит активно содействовать развитию добывающих отраслей и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность Казахстана.

Смаилов особо отметил необходимость создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, которая упростила бы доступ инвесторов к геологической информации.

Разработать и внедрить платформу KAZNEDRA поручено Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики и индустрии.

Также, по словам премьер-министра, требуется своевременная актуализация программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики и экологии поручено в месячный срок включить в программу всю территорию республики, доступную для недропользования.

Глава правительства также поручил упростить процедуры продления действующих контрактов на недропользование, выработать конкретные меры по снижению административных барьеров, а также оцифровать данную государственную услугу.

На заседании Смаилов также поднял вопрос загрязнения крупного и уникального месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Министерству энергетики поручено проработать вопросы ограничения недропользования в пределах границ данного месторождения воды, а Министерству экологии - усилить мониторинг наличия и состояния всех подземных вод в республике.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что для развития геологической науки и обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли в Казахстане создана Национальная геологическая служба. Предусмотрено направление "Развитие геологической отрасли" в рамках национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".

В настоящее время проводится геологическое доизучение площадей, геолого-минерагеническое и глубинное геологическое картирование. К 2026 году изученность территории Казахстана увеличится на 680 тысяч квадратных километров и будет доведена до 2,2 млн квадратных километров", - сообщил Брекешев.



