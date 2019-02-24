Горный кластер Алматы и Алматинской агломерации будут развивать по новому мастер-плану

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Для развития туристской отрасли по заказу акимата Алматы австрийской компанией "Master Concept" разработан мастер-план по развитию горного кластера вокруг мегаполиса и Алматинской агломерации до 2030 года, который охватывает все горные локации региона, в том числе Тургень, Ак Булак, Oi-Qaragai Lesnaya Skazka, Табаган, Бутаковка, Пионер, Кок-Жайлау, Шымбулак и Каскелен, передает Kazakhstan Today.





По словам генерального директора компании "Master Concept" Гернота Ляйтнера, горный кластер алматинского региона имеет огромный туристический потенциал. В рамках разработанного мастер-плана предусматривается развитие 470 километров горных троп, 85 километров велосипедных троп, 45 километров конных маршрутов и 250 километров лыжных трасс, что в 6 раз больше текущей протяженности трасс.





Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил проработать вопрос по передаче в коммунальную собственность города горнолыжной базы ЦСКА для дальнейшей организации общедоступного спортивно-семейного курорта в пределах мегаполиса. Кроме того, поручил организовать пригородные перевозки до горных курортов "Пионер" и "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka". Новый автобусный маршрут будет ходить три раза в неделю (пятница - суббота - воскресенье) с интервалом каждые 2-3 часа.





В разработке мастер-плана по развитию горного кластера в рамках подписанного меморандума участвовали акиматы Алматы и Алматинской области, Иле-Алатауский национальный парк, компании "Kazakh Tourism" и "Master Concept". В группу по обсуждению концепции мастер-плана вошли представители госорганов, международных компаний в области туризма, общественных фондов, туристских ассоциаций, вузов и федерации спортивного туризма, сообщили в пресс-службе городского акимата.





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