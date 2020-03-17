Изменился состав совета директоров АО "КазТрансОйл"

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Изменен состав cовета директоров АО "КазТрансОйл", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл", состав совета директоров изменился в связи с подачей членом совета директоров Нуртасом Шмановым письменного уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 13 марта 2020 года.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "КазТрансОйл" состоит из пяти человек: Данияр Берлибаев, Димаш Досанов, Алмасбек Мухашов, Адриан Фрейсине, Агостини Алвес Винишиус, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

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