Какие продукты подорожали в Казахстане заметнее всего

Продовольственные товары подорожали на 24,1% за год

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год.





В месячной динамике наибольший месячный рост цен на продовольственные товары был отмечен в Улытауской области: на 2,4%. В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область: плюс 2,2% в каждом из регионов. В годовой динамике наибольшее удорожание в секторе зафиксировали в Мангистауской области: сразу на 31,4%. На второй и третьей строчках оказались Актюбинская область и Шымкент: плюс 25,8% за год в каждом из регионов. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 22,6%, информирует energyprom.kz





По информации аналитиков, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9% за год, овощей - на 11%.





Среди фруктов бананы подорожали сразу на 45,8%, до 867 тенге за килограмм, апельсины - на 26,2%, до 959 тенге за килограмм, яблоки - на 11,3%, до 528 тенге за килограмм, лимоны - на 8,6%, до 1,2 тысячи тенге за килограмм, курага - на 65,4%, до 3,8 тысячи тенге за килограмм.





Среди овощей огурцы выросли в цене сразу на 30,8% за год, до 691 тенге за килограмм, репчатый лук - на 26,5%, до 116 тенге, помидоры - на 14,4%, до 678 тенге за килограмм, картофель - на 9,9%, до 155 тенге. Подешевели белокочанная капуста (на 16,5%), морковь (на 4,6%) и свекла (на 1,3%).





Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы - на 36,8%, макаронные изделия - на 42,2%, мука - на 43,7%.





Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 349 тенге за килограмм, из муки первого сорта - по 197 тенге за килограмм, ржано-пшеничный - по 421 тенге за килограмм. Пшеничная мука высшего сорта стоила 373 тенге за килограмм, первого сорта - 243 тенге, рожки - 552 тенге, вермишель - 561 тенге, лапша - 1,1 тысячи тенге за килограмм.





Среди круп перловая крупа подорожала на 44,5%, до 368 тенге за килограмм, гречневая - на 38,2%, до 718 тенге за килограмм, овсяная - на 37,5%, до 606 тенге, манная - на 37,1%, до 450 тенге, рис - на 33,5%, до 489 тенге, пшено - на 25,2%, до 470 тенге за килограмм.