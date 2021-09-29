Казахстан и Башкортостан обсуждают запуск прямого авиарейса Нур-Султан - Уфа

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил состояние и перспективы взаимодействия стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Мамин отметил существенный потенциал для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал)", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что за январь - июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев и другие.

В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового правительства.

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