Казахстан начинает экспорт подсолнечного масла в Китай

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Международная логистическая компания "Ухань Ханьоу" (Wuhan Asia-Europe logistics Company) запускает экспорт казахстанского подсолнечного масла в китайскую провинцию Хубэй, передает корреспондент агентства.

В этом году компания сделала ставку на развитие среднеазиатского направления, в связи с чем было решено открыть в Алматы ее официальное представительство. Открытие прошло 1 марта, с этого дня началась активная деятельность, связанная с торговлей, маркетингом и логистикой в Средней Азии.

Как рассказала сотрудник представительства компании в Алматы Анастасия Юнг, в первый раз в тестовом режиме планируется перевезти один вагон, но в перспективе компания готова увеличить поставки до 10 вагонов.

У нас есть ряд запросов от торговых сетей на определенные товары из Казахстана. Сейчас по ним ведутся переговоры. Также мы закупаем бутилированное подсолнечное масло. Мы подписали договор с крупнейшим казахстанским заводом "Евразия Food Corporation" на масло "Шедевр" и на днях состоится первая отгрузка этого масла. Первый тестовый объем рассчитан на 50-55 тонн груза. Это один вагон. Мы планируем наращивать поставки, доводить до 10 вагонов. Основные рынки сбыта - это крупнейшие супермаркеты города Уханя - три сети, а также два магазина компании и наши оптовые клиенты. Среди крупных клиентов рестораны, столовые университетов, кафе и другие заведения провинции Хубэй", - сказала Анастасия Юнг.

Она отметила, что компания "Ухань Ханьоу" является государственной и получает субсидии правительства Уханя.

Компания является участником политики "Один пояс - один путь", все наши поезда, а также экспортная и импортная продукция действуют по политике "Один пояс - Один путь", - подчеркнула она.

В компании отмечают, что казахстанское подсолнечное масло дороже производимого в Китае, тем не менее потребители часто делают выбор в его пользу, поскольку подсолнечник растет в экологически чистом регионе.

Кроме подсолнечного масла, спросом в Китае пользуются зерно, мука, кондитерские изделия и мясомолочная продукция. Стоит отметить, что вопрос экспорта казахстанской сельхозпродукции практически урегулирован.

На этой неделе в рамках визита казахстанской делегации в Китай был проведен ряд встреч. В частности, на переговорах Министерства сельского хозяйства РК с Главным таможенным управлением КНР достигнуты договорённости по продвижению на китайский рынок казахстанской продукции агропромышленного комплекса.

"С китайской стороной завершены переговоры по согласованию Протоколов по ветеринарно-санитарным требованиям на экспортируемую в КНР молочную продукцию и шерсть. Китайская сторона согласилась с предложением казахстанской стороны о включении в перечень молочной продукции сухого верблюжьего молока и включения его в реестр стандартов КНР на этот продукт. Это важно не только для казахстанских молочных компаний, производящих молочную продукцию из традиционного молокосырья - коровьего и овечьего молока, но и сухого верблюжьего молока. К примеру, ТОО "Голден кэмел" в Туркестанской области, где действует завод по переработке верблюжьего молока с уникальной технологией, построенного с участием китайских инвесторов", - прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза.

Теперь ведомству предстоит провести аналогичную работу по разработке отраслевого стандарта на сухое кобылье молоко, после включения которого в Реестр стандартов КНР китайская сторона выразила согласие включить данный продукт как дополнение в уже согласованный протокол по ветеринарно-санитарным требованиям на молочную продукцию, экспортируемую из РК в КНР.

Также китайской стороной поддержано предложение о включении верблюжьей шерсти наряду с овечьей шерстью в перечень продукции в Протокол по ветеринарно-санитарным требованиям на казахстанскую шерсть, экспортируемую в КНР.

Подписание вышеуказанных протоколов запланировано на июнь текущего года. Кроме того, стороны обсудили вопрос о включении Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей в перечень регионов, из которых разрешено экспортировать пшеницу и муку в КНР, а также об аккредитации зернового терминала в СЭЗ "Хоргос" в Реестр ГТУ КНР. Китайская сторона готова после получения дополнительных материалов от МСХ РК в ближайшее время провести выездную инспекцию", - сообщили в пресс-службе.

Также ГТУ КНР подтвердило, что в первой половине июня, то есть в ближайшие дни, начнётся инспекция казахстанских предприятий, выращивающих и перерабатывающих лён, рапс, сафлор, горох, чечевицу.

По итогам инспекции будет завершено согласование фитосанитарных карантинных требований на данную продукцию, а также ожидается включение казахстанских предприятий, успешно прошедших инспекцию в Реестр ГТУ КНР.

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