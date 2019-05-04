Упрощена процедура согласования ветеринарных требований на экспорт мяса из Казахстана в Китай

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева в ходе онлайн-трансляции рассказала о механизме согласования ветеринарных требований, необходимых для экспорта мяса из Казахстана в Китай, передает Kazakhstan Today.





Запарафирован ветеринарный сертификат на мясо и мясную продукцию. Разъясню, почему это очень важно. До этого мы с китайской таможенной службой работали в таком порядке. Брали протокол на какой-либо вид продукции, его согласовывали, после этого мы отрабатывали требования ветсертификата и его парафировали, и после этого начинался экспорт. Так мы, например, поступили в прошлом году, согласовав ветсертификат на баранину. До этого мы подписали протокол на баранину. Также в прошлом году мы подписали протокол на говядину и в этом году мы ожидали, что будет стандартная процедура, что мы согласуем и запарафируем ветеринарный сертификат на говядину, но китайские коллеги предложили нам поступить более рациональным способом", - сказала Гульмира Исаева.

Она объяснила, что стороны подготовили общий ветеринарный сертификат на мясо и мясную продукцию, в котором отражены требования к различным видам мяса.

Это означает, что если Казахстан захочет поставлять какой-либо вид мясной продукции, по которой отсутствуют ограничения по заболеваниям животных, то тогда мы можем использовать этот ветеринарный сертификат, но для этого нужно будет провести еще одну процедуру - инспекцию этих предприятий и включить их в реестр, который обычно публикуется властями Китая", - сказала Исаева.

По ее словам, такой подход позволяет упросить процедуры согласования и облегчить оформление необходимых для экспорта документов. Вице-министр также отметила, что по итогам Второго форума "Один пояс - один путь" подписан Протокол по фитосанитарным требованиям к муке , экспортируемой из Казахстана в Китай.





По данным Минсельхоза, экспорт продукции агропромышленного комплекса из Казахстана вырос на 12,9% за 2 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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